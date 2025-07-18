Türkçe Spikerli EA SPORTS FC 26'nın Sistem Gereksinimleri Açıklandı
EA SPORTS FC 26'nın sistem gereksinimleri neler? FIFA 26 olarak da bahsedilen EA SPORTS FC 26 kaç GB yer kaplayacak? İşte oyuna dair detaylar!
Alışkanlıktan dolayı FIFA 26 olarak da bahsedilen yeni futbol oyunu EA SPORTS FC 26'nın sistem gereksinimleri açıklandı. Bununla beraber sorunsuz bir oyun deneyimi için hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. FIFA 26 kaç GB yer kaplayacak sorusu da yanıtlandı.
EA SPORTS FC 26 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows11 (64 Bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: AMD RX 570 / NVIDIA GTX 1050 Ti
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
EA SPORTS FC 26 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows11 (64 Bit)
- İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 6700
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: AMD RX 5600 XT / NVIDIA GTX 1660
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
EA SPORTS FC 26 Kaç GB?
EA SPORTS FC 26'nın yüklenebilmesi için en az 100 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
EA SPORTS FC 26 Fragmanı
EA SPORTS FC 26 Türkiye Fiyatı
EA SPORTS FC 26'nın standart ve ultimate olmak üzere iki farklı sürümü mevcut. Bu sürümler Steam, Epic Games Store, PlayStation mağazası ve Xbox mağazası üzerinden ön siparişe açıldı.
Steam'de oyunun standart sürümü 69,99 dolar (2.826 TL), ultimate sürümü ise 99,99 dolar (4.037 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Epic Games Store'da standart sürüm için 2.599,99 TL, ultimate sürüm için 3.599,99 TL fiyat belirlendi.
Xbox ve PlayStation mağazalarında yeni futbool oyununun standart sürümü 2.899,99 TL, ultimate sürümü ise 3.999,99 TL'ye satılıyor. Ultimate sürüm, oyuna çıkışından yedi gün önce erişim dahil birçok avantaj sağlıyor.
EA SPORTS FC 26 Çıkış Tarihi
En iyi futbol oyunları arasına katılmaya hazırlanan EA SPORTS FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak.