Türkçe Spikerli EA SPORTS FC 26'nın Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Alışkanlıktan dolayı FIFA 26 olarak da bahsedilen yeni futbol oyunu EA SPORTS FC 26'nın sistem gereksinimleri açıklandı. Bununla beraber sorunsuz bir oyun deneyimi için hangi donanıma ihtiyaç duyulacağı belli oldu. FIFA 26 kaç GB yer kaplayacak sorusu da yanıtlandı.

EA SPORTS FC 26 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows11 (64 Bit)

Windows 10 / Windows11 (64 Bit) İşlemci: AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k

AMD Ryzen 5 1600 / Intel Core i5 6600k RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD RX 570 / NVIDIA GTX 1050 Ti

AMD RX 570 / NVIDIA GTX 1050 Ti DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

EA SPORTS FC 26 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows11 (64 Bit)

Windows 10 / Windows11 (64 Bit) İşlemci: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 6700

AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7 6700 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: AMD RX 5600 XT / NVIDIA GTX 1660

AMD RX 5600 XT / NVIDIA GTX 1660 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

EA SPORTS FC 26 Kaç GB?

EA SPORTS FC 26'nın yüklenebilmesi için en az 100 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyulacak. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

EA SPORTS FC 26 Fragmanı

EA SPORTS FC 26 Türkiye Fiyatı

EA SPORTS FC 26'nın standart ve ultimate olmak üzere iki farklı sürümü mevcut. Bu sürümler Steam, Epic Games Store, PlayStation mağazası ve Xbox mağazası üzerinden ön siparişe açıldı.

Steam'de oyunun standart sürümü 69,99 dolar (2.826 TL), ultimate sürümü ise 99,99 dolar (4.037 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Epic Games Store'da standart sürüm için 2.599,99 TL, ultimate sürüm için 3.599,99 TL fiyat belirlendi.

Xbox ve PlayStation mağazalarında yeni futbool oyununun standart sürümü 2.899,99 TL, ultimate sürümü ise 3.999,99 TL'ye satılıyor. Ultimate sürüm, oyuna çıkışından yedi gün önce erişim dahil birçok avantaj sağlıyor.

EA SPORTS FC 26 Çıkış Tarihi

En iyi futbol oyunları arasına katılmaya hazırlanan EA SPORTS FC 26, 26 Eylül 2025 tarihinde PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S için satışa sunulacak.