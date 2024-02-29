F1 24
- Lisans ÜCRETLİ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 97.66 GB
- Üretici Electronic Arts
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31 Mayıs tarihinde oyuncularla buluşacak olan F1 24, en gerçekçi formula deneyimini oyunculara sunmayı hedefliyor.
Codemasters tarafından geliştirilip Electronic Arts tarafından yayınlanan F1 24, yarış simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Formula severlerin müthiş bir haz alacağı bu yeni oyun, 31 Mayıs 2024'te piyasadaki yerini alacak gibi duruyor. Ayrıca, sadece PC platformu için değil, PS5, PS4, Xbox Series X/S ve Xbox One için de yayınlanacak.
Formula yarışları, ülkemizde de çokça revaçta olan bir yarış türüdür. Gerek adrenalini gerekse de popüler pilotları sayesinde, hem oyuncuların hem de izleyicilerin ilgisini çekmektedir. Resmi takımların ve pilotların bulunduğu F1 24'te, gerçekçi bir yarış deneyimi yaşayabilirsiniz.
Bu oyun, tahmin edersiniz ki önceki yapımına göre daha iyi bir deneyim sunmayı hedefleyen yapıdadır. Dinamik yol tutuş sistemi, kariyer modu ve diğer etkinlikleri ile formulanın tüm hazzını oyunculara geçirecek.
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Bilgisayar platformu için geliştirilen çok sayıda yarış oyunu bulunuyor. İster Dirt Rally 2.0 oyununda çamurlu pistlerde mücadele edebilir ister Forza Horizon 5'te açık dünya yarış oyununun tadını çıkarabilisiniz.
F1 24 İndir
Henüz daha vaat ettiği özellikleri ve diğer özellikleri tam olarak açıklamasa da, ilerleyen süreçlerde EA tarafından yayınlanacağı belirtiliyor. Eğer siz de formula yarışlarından keyif alıyorsanız, F1 24 indirin ve gerçekçi sürüş deneyimi yaşayın.
F1 24 Sistem Gereksinimleri
- 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit Version 21H1
- İşlemci: Intel Core i3-2130 | Core i5-9600k (VR) ya da AMD FX 4300 | Ryzen 5 2600X (VR)
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 (6GB) | GTX 1660Ti (VR) | RTX 2060 (RT) // AMD RX 480 (8GB) | RX 590 (VR) | 6700XT (RT) // Intel Arc A380 (VR/RT)
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan