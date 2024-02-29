31 Mayıs tarihinde oyuncularla buluşacak olan F1 24, en gerçekçi formula deneyimini oyunculara sunmayı hedefliyor.

Berkcan Aktürk - 44 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Codemasters tarafından geliştirilip Electronic Arts tarafından yayınlanan F1 24, yarış simülasyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Formula severlerin müthiş bir haz alacağı bu yeni oyun, 31 Mayıs 2024'te piyasadaki yerini alacak gibi duruyor. Ayrıca, sadece PC platformu için değil, PS5, PS4, Xbox Series X/S ve Xbox One için de yayınlanacak.

Formula yarışları, ülkemizde de çokça revaçta olan bir yarış türüdür. Gerek adrenalini gerekse de popüler pilotları sayesinde, hem oyuncuların hem de izleyicilerin ilgisini çekmektedir. Resmi takımların ve pilotların bulunduğu F1 24'te, gerçekçi bir yarış deneyimi yaşayabilirsiniz.

Bu oyun, tahmin edersiniz ki önceki yapımına göre daha iyi bir deneyim sunmayı hedefleyen yapıdadır. Dinamik yol tutuş sistemi, kariyer modu ve diğer etkinlikleri ile formulanın tüm hazzını oyunculara geçirecek.

F1 24 İndir

Henüz daha vaat ettiği özellikleri ve diğer özellikleri tam olarak açıklamasa da, ilerleyen süreçlerde EA tarafından yayınlanacağı belirtiliyor. Eğer siz de formula yarışlarından keyif alıyorsanız, F1 24 indirin ve gerçekçi sürüş deneyimi yaşayın.

F1 24 Sistem Gereksinimleri