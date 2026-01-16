Türkçe Destekli Beyond: Two Souls 7 TL'ye Düştü! Acele Edin

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Beyond: Two Souls'u henüz oynamamış olan oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Elliot Page ve Willem Dafoe'nin rol aldığı oyunu şu anda çok ucuza satın alabilirsiniz. Peki, Quantic Dream tarafından geliştirilen Beyond: Two Souls kampanya kapsamıdna kaç TL'ye düştü?

Beyond: Two Souls'un Fiyatı Düştü

Beyond: Two Souls, Epic Games mağazasında yüzde 90 oranında indirime girdi. Bu kampanya kapsamında oyunun standart sürümü 70 TL'den 7 TL'ye düştü. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 20 Ocak 2026 tarihinde TSİ 19.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar bu kampanyadan yararlanabilrsiniz.

En iyi hikayeli oyunlar arasında yer alan Beyond: Two Souls, Jodie'nin hayatını anlatıyor. Oyunda hem Jodie'yi hem de Aiden'ı kontrol edebiliyoruz. Aiden ile nesneleri hareket ettirebiliyor ve hatta insanların zihinlerine etki edebiliyoruz. Bazı durumlarda Aiden'ın güçlerini kullanarak alternatif çözümler bulabiliyoruz.

İnteraktif bir film gibi ilerleyen oyunda oynanışın büyük bir kısmı sinematik sahnelerden oluşuyor. Bu sahneler esnasında hızlı seçimler yapmamız veya belirli tuşlara basarak olayların akışını şekillendirebiliyoruz. Bu seçimler sayesinde oyunun farklı sonlara ulaşması mümkün oluyor. Yani oynanış kişisel tercihlere göre değişebiliyor.

Çok başarılı bir sinematik anlatıma sahip olan oyun, 76 Metacritic puanına sahip. Oyunun yüklenebilmesi için en az 49 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Beyond: Two Souls Fragmanı

Beyond: Two Souls Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri (64 bit)

Windows 7 veya üzeri (64 bit) İşlemci: Intel Core i5-4430 3.0 GHz / AMD FX-6300 3.5 GHz

Intel Core i5-4430 3.0 GHz / AMD FX-6300 3.5 GHz RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 49 GB kullanılabilir alan

Beyond: Two Souls Önerilen Sistem Gereksinimleri