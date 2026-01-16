Türkçe Destekli Beyond: Two Souls 7 TL'ye Düştü! Acele Edin
Beyond: Two Souls, kampanya kapsamında yüzde 90 oranında indirime girdi. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyaya dair ayrıntılar!
⚡ Önemli Bilgiler
- Beyond: Two Souls, Epic Games mağazasında %90 indirim ile 70 TL'den 7 TL'ye düştü.
- Kampanya, 20 Ocak 2026 tarihinde TSİ 19.00'de sona erecek.
- Beyond: Two Souls, hikâye odaklı oyunlar oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.
Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Beyond: Two Souls'u henüz oynamamış olan oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Elliot Page ve Willem Dafoe'nin rol aldığı oyunu şu anda çok ucuza satın alabilirsiniz. Peki, Quantic Dream tarafından geliştirilen Beyond: Two Souls kampanya kapsamıdna kaç TL'ye düştü?
Beyond: Two Souls'un Fiyatı Düştü
Beyond: Two Souls, Epic Games mağazasında yüzde 90 oranında indirime girdi. Bu kampanya kapsamında oyunun standart sürümü 70 TL'den 7 TL'ye düştü. Ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanya 20 Ocak 2026 tarihinde TSİ 19.00'de sona erecek. Belirtilen tarihe kadar bu kampanyadan yararlanabilrsiniz.
En iyi hikayeli oyunlar arasında yer alan Beyond: Two Souls, Jodie'nin hayatını anlatıyor. Oyunda hem Jodie'yi hem de Aiden'ı kontrol edebiliyoruz. Aiden ile nesneleri hareket ettirebiliyor ve hatta insanların zihinlerine etki edebiliyoruz. Bazı durumlarda Aiden'ın güçlerini kullanarak alternatif çözümler bulabiliyoruz.
İnteraktif bir film gibi ilerleyen oyunda oynanışın büyük bir kısmı sinematik sahnelerden oluşuyor. Bu sahneler esnasında hızlı seçimler yapmamız veya belirli tuşlara basarak olayların akışını şekillendirebiliyoruz. Bu seçimler sayesinde oyunun farklı sonlara ulaşması mümkün oluyor. Yani oynanış kişisel tercihlere göre değişebiliyor.
Çok başarılı bir sinematik anlatıma sahip olan oyun, 76 Metacritic puanına sahip. Oyunun yüklenebilmesi için en az 49 GB kullanılabilir alana ihtiyaç duyuluyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.
Beyond: Two Souls Fragmanı
Beyond: Two Souls Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-4430 3.0 GHz / AMD FX-6300 3.5 GHz
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 49 GB kullanılabilir alan
Gerçekçi Yarış Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz! Türkçe Destekli
24.99 dolar (1.081 TL) değerindeki oyun kısa süreliğine ücretsiz oynanabilir hâle geldi. Yarış sevenler, Türkçe dil desteğine sahip bu oyunu kaçırmamalı.
Beyond: Two Souls Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7 veya üzeri (64 bit)
- İşlemci: Intel Core i5-6600K 3.5GHz / AMD Ryzen 3 1300X 3.4GHz
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4GB VRAM / AMD Radeon R9 390 4GB VRAM
- DirectX: Sürüm 11
- Çözünürlük ve FPS: 1080p, 60 FPS