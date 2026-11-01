The Elder Scrolls 6'nın Adı Sızdı: Sentinel

Bethesda'nın Haziran 2018'de duyurduğu The Elder Scrolls 6 için kaynağa dayanan ilk isim iddiası geldi. The Verge muhabiri Tom Warren, 29 Ekim 2026 tarihli bülteninde oyunun adının Sentinel olacağını ve ismin en erken Kasım 2026'da açıklanabileceğini yazdı. Bethesda iddiaya yorum yapmadı.

Sentinel İddiasının Kaynağı

İddia, Microsoft'u 20 yılı aşkın süredir takip eden Tom Warren'ın Notepad adlı bülteninden çıktı. Bethesda'nın planlarını bilen kaynaklarına dayanan Warren'a göre oyunun resmi adı "The Elder Scrolls VI: Sentinel" olacak. Bilgiyi veren kişilerin kimliği belli değil. Bethesda ve Xbox da iddiayı doğrulamadı.

Warren'a göre isim en erken Kasım 2026'da, Skyrim'in 15. yaşını doldurduğu dönemde açıklanabilir. Skyrim 11 Kasım 2011'de çıkmış olsa da muhabir yıl dönümüne bağlı kesin bir gün vermiyor. Warren bu adımda isimden başka bir şey beklemediği için oynanış videosu, platform listesi ve çıkış tarihi olası duyuruda gelmeyebilir. Bethesda oyunu Haziran 2018'deki E3 (Electronic Entertainment Expo) fuarında kısa bir videoyla tanıtmıştı. Stüdyo o günden beri oyunun adını vermemişti.

Hayranların Sentinel Tahmini

Xbox CEO'su Asha Sharma 11 Ağustos 2026'da X'te oyunun canlı oynanışını izlediğini yazmıştı. Sharma paylaşımında alt başlığı 8 yıldızla gizlemişti. Oyunun ölçeğini öven Sharma, hikâyeyi daha da iyi bulmuştu. Yıldızları harf sayısı olarak okuyan hayranlar, Hammerfell bölgesindeki Redguard liman şehri Sentinel'i en güçlü aday olarak görmüştü.

Reddit kullanıcıları, Bethesda'nın uzay oyunu Starfield'ın karakter yaratma ekranında da bir ipucu bulmuştu. Oyuncular ekrandaki 190514-2009140512 çalışan numarasını ikişerli böldü. Her sayı İngiliz alfabesindeki sırasına denk gelen harfe çevrilince SENTINEL kelimesi ortaya çıkıyor. Bethesda'nın eski geliştiricilerinden Michael Kirkbride'ın Reddit'te teoriye "Yep" (evet) diye yanıt vermesi, resmi bir doğrulama sayılmasa da tahmini güçlendirmişti.

Oyun Hammerfell Bölgesinde Geçecek

Warren'ın kaynaklarına göre oyun, Hammerfell bölgesinde geçecek. Bu bölge, serinin önceki oyunlarından The Elder Scrolls Adventures: Redguard ile The Elder Scrolls Online'da oyunculara açılmıştı. Muhabirin edindiği bilgiye bakılırsa Sentinel, seriye adını veren gizemli kadim parşömenlerin, yani Elder Scroll'ların tarihini anlatan ilk oyun olacak. Oyun bu eserlerin sırlarını da aydınlatacak.

Bethesda'nın son aylarda Sentinel'in oynanışını gösterdiğini öğrenen Warren, Asha Sharma'nın Ağustos 2026'da izlediği canlı oynanışı da bu gösterimler arasında anıyor. Bethesda Game Studios da Temmuz 2026'daki yol haritasında ekibinin büyük kısmının bu oyun üzerinde çalıştığını ve geliştirmede planladığı noktada olduğunu söylemişti. Stüdyo bu oyunu da Fallout 5'i de Creation Engine 3 motoruyla geliştiriyor.

Çıkış Tarihi ve Platformlar Belirsiz

Stüdyo aynı yol haritasında 65 milyonun üzerinde kopya satan Skyrim'in 15 yıl sonra da oynandığını hatırlatmıştı. Stüdyo, devam oyununun çok uzun süredir beklendiğinin farkında olduğunu eklemişti. Yeni oyunu beklerken serinin son ana oyununu yeniden oynamak isteyenler, Skyrim Special Edition sürümüne göz atabilir.

Bethesda Game Studios'un başındaki Todd Howard, Temmuz 2026'da Windows Central'a verdiği röportajda oyunun platformları hakkında yorum yapmak için erken olduğunu söylemişti. Microsoft'un oyunu Xbox'a özel tutmayı değerlendirdiği de Eylül 2026'da gündeme gelmişti. Howard Kasım 2025'te de hayranlardan sabırlı olmalarını istemişti. Oyunun platformları, çıkış tarihi, Türkiye fiyatı ve Türkçe dil desteği konusunda Bethesda'dan resmi bir bilgi yok.

Editörün Yorumu

Bir yöneticinin 8 yıldızlı gönderisinden doğan hayran tahmini ile Microsoft kulislerini yakından izleyen bir muhabirin kaynakları aynı ismi işaret ediyor. Bu yüzden Sentinel bence güçlü bir ihtimal. 2018 videosundaki güneşli kıyı şeridi de bir liman şehrinden gelen bu isimle örtüşüyor. Yine de 8 yıl bekleyen oyuncular, çıkış yılı belli olmadan heyecanı büyütmemeli. Xbox'a özel olma ihtimali masadayken bu uyarı PlayStation oyuncuları için daha da geçerli.