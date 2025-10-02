Elon Musk, Netflix'e Ateş Püskürttü! Resmen Boykot Başlattı

Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk ile popüler dijital yayın platformu Netflix arasında dikkat çeken bir tartışma başladı. Öyle ki Tesla CEO’su, sosyal medyadan takipçilerini Netflix aboneliklerini iptal etmeye çağırdı ve bu çağrı kısa sürede global gündemin merkezine oturdu. Peki Musk neden böyle bir söylemde bulundu? İşte ayrıntılar...

Elon Musk’tan Netflix’e Boykot Çağrısı

Elon Musk, Netflix'te yer alan ve trans bir karakterin bulunduğu animasyon dizisi "Dead End: Paranormal Park" nedeniyle aboneliğini iptal ettiğini açıkladı. Sosyal medya platformu X üzerinden takipçilerini de aboneliği sonlandırmaya çağıran Musk’ın hamlesi, binlerce kullanıcı tarafından destek gördü ve boykot çağrısı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

Netflix, her zaman olduğu gibi tüm izleyici kitlesine hitap etmeyi ve içerik özgürlüğünü savunurken, arama motorlarında “Netflix üyelik iptali nasıl yapılır?” aramalarında ciddi bir artış görüldü. Hatta bu gelişmelerin ardından şirketin hisselerinin yüzde 2’den fazla değer kaybettiği görüldü. Bu da sosyal medyadan yapılan boykotun gücünü gözler önüne serdi.

Netflix Fiyatı

Temel Plan: 189,99 TL / Ay

Standart Plan: 289,99 TL / Ay

Özel Plan: 379,99 TL / Ay

