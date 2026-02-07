Arc Raiders'ın Geliştiricisinden İki Yeni Oyun Daha Geliyor

Embark Studios, 2025 yılının sonuna doğru Arc Raiders ile oyun pazarına unutulmayacak bir giriş yaptı. Haftalardır en çok satılan oyunlar arasında zirvedeki yerini korumaya devam eden bu oyundan sonra şirket sektörde olduğundan çok daha etkili bir isim hâline geldi. CEO'su tarafından yapılan son açıklamaya göre şirket sadece bu oyun ile sınırlı kalmayı düşünmüyor.

Embark Studios, İki Yeni Oyun Üzerinde Çalışıyor

Embark Studios CEO'su Patrick Söderlund, iki yeni oyun üzerinde çalıştıklarını açıkladı. En iyi hayatta kalma oyunları arasında zirveye yerleşen Arc Raiders, şirkete şu anda finansal açıdan gerekli katkıyı sağlamayı sürdürüyor. CEO, bu oyunun şirketin daha da büyümesini, daha fazla geliştiricinin işe alınmasını ve Arc Raiders ile The Finals'ın daha da iyi bir şekilde geliştirilmesini sağladığını belirtti.

Şirket, her büyük oyun şirketi gibi yalnızca mevcut projelerle sınırlı kalmak yerine farklı oyunlar üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu oyunlar hakkında şimdilik çok fazla ayrıntı paylaşılmadı ancak Söderlund, bir noktada söz konusu projelerin de tamamlanmasını beklediklerini belirtti. Şirketin şimdiye kadar piyasaya sürdüğü oyunların birkaç ortak noktası bulunuyor. Bunlardan hareket ederek yeni oyunların nasıl bir oynanış sunacağı hakkında da tahminde bulunulabilir.

The Finals'ta yıkım odaklı bir oynanış söz konusu. Hatta oyuncuların stratejilerini ağırlıklı olarak bu yıkılabilir yapıların üzerine kurduğu söylenebilir. Arc Raiders'ta ise Embark'ın kaotik bir ortam oluşturma konusunda ne kadar başarılı olduğu görüldü. Her iki oyun da şirketin şimdiye kadar hep çok oyunculu oyunlara odaklandığını gösteriyor ancak kısa süre içinde elde edilen başarı sayesinde şirketin elinde artık çok büyük bir dünya oluşturma imkânı bulunuyor.

Yeni oyunlar sadece basit bir hayatta kalma oyunu olmakla sınırlı kalmayabilir. Embark şu anda sahip olduğu kaynakları arkadaşların bir araya gelerek oynamaktan keyif alacağı rol yapma oyunları geliştirmek için ayırabilir. Bunun haricinde tamamen hikâye odaklı ya da hem hikâye hem çevrim içi modları olan oyunlar da piyasaya sürebilir.