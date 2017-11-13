En Çevre Dostu Şehir Yarışmasında İzmir Oyunuzu Bekliyor!

Barselona Sözleşmesi kapsamında Akdeniz'e kıyısı olan 21 ülke arasında düzenlenen çevre dostu ödülleri bu sene ilk kez sahibini bulacak. Finalistlerden biri de Egemizin İncisi!

Hırvatistan’ın Crikvenica ve İsrail’in Tel Aviv şehirleriyle birlikte "İstanbul Çevre Dostu Şehir Ödülü" finaline kalmayı başaran İzmir, ilk ödül konusunda ısrarlı. Son dönemde çevre yatırımlarıyla kendinden sıkça söz ettiren güzide şehrimiz, Türk halkından destek bekliyor. Çünkü yarışmanın kazananı, internet üzerinden kullanılacak oylarla belirlenecek.

21 ülke ve AB'nin taraf olduğu Barselona Sözleşmesi çerçevesinde finale kalan 3 şehir arasında İzmir de var. Çevre Dostu Şehir Ödülü'nün birincisi internet üzerinden kullanılacak oylarla belirlenecek. Haydi İzmir için oylamaya! https://t.co/2x4SfHQkC4https://t.co/bvFrCIovM8 pic.twitter.com/5wxNGZegIQ — İzmir Büyükşehir (@izmirbld) 12 Kasım 2017

Türkiye'nin ilk elektrikli otobüslerinin kullanıma başlandığı, çevrecilik konusunda ciddi atılımlarda bulunan İzmir'e destek vermek için, bu linki tıklayarak kayıt yaptırarak oy verebilirsiniz. Şu an için sadece İngilizce destek veren bu sitede oy vermek istemeyen okuyucularımız da 21 Kasım tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden oy kullanabilir.