Dünyanın En Çok Satan Otomobili Belli Oldu! Herkes Bu Aracı İstiyor

2025 yılında teknoloji ve otomobil dünyasında pek çok önemli gelişme yaşandı. Bazı şirketlerin satış rakamları gerilerken, yükseliş yakalayan markalar da dikkat çekti. Açıklanan son verilere göre bu firmalardan biri de ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla oldu.

Şirketin CEO’su Elon Musk, Tesla Model Y’nin üst üste üçüncü kez dünyanın en çok satan otomobili olduğunu açıkladı. İşte ayrıntılar...

Tesla Model Y, En Çok Satan Otomobil Oldu

Haberi sosyal medya platformu X üzerinden açıklayan Musk, "Tesla Model Y, üst üste üçüncü yıl da resmi olarak dünyanın en çok satan otomobili oldu!" ifadelerini kullandı. Buna göre araç, Toyota RAV4 ve Corolla gibi güçlü rakiplerini bile geride bıraktı.

2023'ten bu yana zirveyi bırakmayan Tesla Model Y'nin bu başarısının arkasında üç sebep var. Bunlar sırasıyla fiyat-performans olması, yüksek performans ve ileri teknoloji özellikleri. Bunların yanında otomobil, en güvenli araçlar arasında da gösteriliyor. Bu da yeni bir otomobil almak isteyenler için önemli bir tercih sebebi.

Tesla’nın 2026 yılında nasıl bir performans sergileyeceği ise şimdiden merak konusu. Bu noktada beklentiler oldukça yüksek. Zira şirketin altı koltuklu uzun aks mesafeli Model YL, daha uygun fiyatlı Model Y Standard ve üst seviye Model Y Performance gibi yeni versiyonları çıkarmasıyla birlikte satışlarını daha da artırması bekleniyor. Bu da otomotiv devinin yıl sonu satış rakamlarına yansıyacaktır.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.