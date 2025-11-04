Türkiye'de En Çok Satılan Otomobiller: Renault Fark Attı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber geçtiğimiz ay Türkiye'de en çok satılan arabalar belli oldu. Rapora göre Renault geçtiğimiz ay önemli bir başarı elde etti. Listede ayrıca Toyota, Volkswagen, Fiat, Hyundai, Togg ve Citroen dahil pek çok markanın arabaları yer aldı.

Türkiye'de En Çok Satılan Arabalar (Ekim 2025)

Renault Megane Sedan (4.753 adet) Toyota Corolla (4.172 adet) Volkswagen Taigo (4.111 adet) Fiat Egea Sedan (4.101 adet) Renault Clio HB (3.851 adet) Hyundai i20 (2.802 adet) Volkswagen T-Roc (2.596 adet) Togg T10F (2.532 adet) Citroen C4X (2.109 adet) Toyota C-HR (2.031 adet)

Kısa süre önce Türkiye'de en çok satılan elektrikli otomobiller açıklanmıştı. Bu kez ise en çok satılan otomobiller bleli oldu. Listenin ilk sırasında Renault tarafından piyasaya sürülen Megane Sedan modeli bulunuyor. Otomobilin geçtiğimiz ay içerisinde 4 bin 753 adet satıldığı açıklandı. Toyota Corolla, 4 bin 172 satış adedi ile ikinci sırada konumlandı.

Üçüncü sırada Volkswagen markasının Taigo otomobili yer aldı. Taigo'nun 2025 yılının ekim ayında 4 bin 172 adet satıldığı açıklandı. Fiat Egea Sedan ise 4 bin 101 satış adedine ulaşarak dördüncü sırada bulunuyor. Bu arabayı 3 bin 851 satış adedi ile Renault Clio HB takip etti.

Hyundai i20, geçtiğimiz ay 2 bin 802 adet satılarak altıncı sırada konumlandı. Volkswagen T-Roc, 2 bin 596 satış adedine ulaşarak yedinci sırada yer aldı. En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10F, 2 bin 532 satış adedi ile sekizinci sırada yer aldı. 2 bin 109 satış adedine ulaşan Citroen C4X ise dokuzuncu sırada bulunuyor.

Onuncu sırada yer alan Toyota c-HR'nin 2 bin 31 satış adedine ulaştığı açıklandı. Fiat Egea Cross ise geçtiğimiz ay 1.984 adet satılarak 11. sırada yer aldı. Listede ayrıca Opel Corsa, Nissan Qashqai, Volkswagen T-Cross, Togg T10X, Peugeot 3008 ve Peugeot 2008 dahil pek çok otomobil yer alıyor.