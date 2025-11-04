Türkiye'de En Çok Satılan SUV Arabalar: Togg, BYD'yi Geçti!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber Türkiye'de en çok satılan SUV arabalar belli oldu. Rapora göre Tesla, geçtiğimiz ay zirvede konumlandı. Listede ayrıca Togg, BYD, Fiat, Toyota ve Dacia dahil pek çok markanın otomobilleri bulunuyor.

Türkiye'de En Çok Satılan SUV Otomobiller

Sıra No Otomobil Adı Ekim Satış Adedi Ocak-Ekim Satış Adedi 1 Tesla Model Y 0 27.420 2 Togg T10X 1.623 23.754 3 BYD Seal U 39 23.521 4 Fiat Egea Cross 1.984 22.420 5 Toyota C-HR 2.031 19.786 6 Dacia Sandero Stepway 1.452 17.826 7 Peugeot 2008 1.480 17.758 8 Volkswagen T-Roc 2..596 17.313 9 Nissan Qashqai 1.775 16.199 10 Volkswagen Taigo 4.111 14.792

Kısa süre önce ekim ayında Türkiye'de en çok satılan otomobiller, en çok satılan elektrikli arabalar ve en çok satılan ticari araçlar açıklanmıştı. Şimdi ise en çok satılan SUV otomobiller duyuruldu. Tesla, ocak-ekim döneminde 27 bin 420 satış adedine ulaşarak zirvede konumlanmayı başardı.

En ucuz elektrikli otomobiller arasında yer alan Togg T10X, geçtiğimiz ay 1.623, ocak-ekim döneminde ise 23.754 adet satıldı. BYD Seal U'nun ise ekim ayında 39 adet, 23.521 adet satıldığı açıklandı. Fiat Egea Cross, ekim ayında 1.984 satış adedine, ocak-ekim döneminde 22.420 satış adedine ulaştı.

Türkiye'de ekim ayında ve ocak-ekim döneminde en çok SUV satan otomobil markası Volkswagen oldu. Almanya merkezli şirket, ekim ayında 9.990 adet, ocak-ekim döneminde ise 54.836 adet SUV araba sattı. Peugeot, en fazla SUV satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı.

Fransa merkezli şirketin geçtiğimiz ay 4.457 adet, ocak-ekim döneminde ise 44.814 adet SUV araç sattığı açıklandı. BYD'nin ekim ayında 629 adet, ocak-ekim aylarında ise 29.205 adet SUV otomobil sattı.Listede ayrıca Tesla, Chery, Togg, Fiat, Nissan, Opel, Kia ve Renautl dahil pek çok marka bulunuyor.