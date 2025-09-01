En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı! Bunlar Performans Canavarı

AnTuTu, 2025 yılının ağustos ayına dair bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en güçlü Android telefonlar belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların yer aldığı listede oyun telefonu zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Red Magic 10S Pro+, AnTuTu testinde 2 milyon 947 bin 567 puan aldı. İkinci sırada ise 2 milyon 899 bin 541 puan alan vivo X200 Ultra bulunuyor. Bu telefonda da Snadpragon 8 Elite mevcut.

Üçüncü sırada iQOO Neo10 Pro+ yer aldı. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan telefon AnTuTu testinde 2 milyon 875 bin 495 puan almayı başardı. Dimensity 9400+ işlemciye sahip vivo x200s ise 2 milyon 850 bin 560 puan ile dördüncü sırada konumlandı.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Honor GT Pro, beşinci sırada konumlandı. Telefon testte 2 milyon 845 bin 597 puan aldı. Bu telefonu 2 milyon 707 bin 640 puan ile OnePlus 13 takip etti. OnePlus 13'te de Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut.

Yedinci sırada gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan iQOO 13 yer aldı. Telefonun testte 2 milyon 678 bin 652 puan aldığı açıklandı. Sekizinci sırada ise 2 milyon 671 bin 371 puan alan OPPO Find X8 Ultra bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Telefonlar (Ağustos 2025)