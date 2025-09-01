En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı! Bunlar Performans Canavarı
AnTuTu tarafından paylaşılan raporla birlikte en güçlü Android telefonlar belli oldu. İşte büyük başarı elde eden telefonların yer aldığı liste!
AnTuTu, 2025 yılının ağustos ayına dair bir rapor paylaştı. Bu raporla beraber en güçlü Android telefonlar belli oldu. Çok güçlü donanıma sahip telefonların yer aldığı listede oyun telefonu zirvede konumlanarak büyük bir başarının altına imza attı.
Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Red Magic 10S Pro+, AnTuTu testinde 2 milyon 947 bin 567 puan aldı. İkinci sırada ise 2 milyon 899 bin 541 puan alan vivo X200 Ultra bulunuyor. Bu telefonda da Snadpragon 8 Elite mevcut.
Üçüncü sırada iQOO Neo10 Pro+ yer aldı. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan telefon AnTuTu testinde 2 milyon 875 bin 495 puan almayı başardı. Dimensity 9400+ işlemciye sahip vivo x200s ise 2 milyon 850 bin 560 puan ile dördüncü sırada konumlandı.
Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan Honor GT Pro, beşinci sırada konumlandı. Telefon testte 2 milyon 845 bin 597 puan aldı. Bu telefonu 2 milyon 707 bin 640 puan ile OnePlus 13 takip etti. OnePlus 13'te de Snapdragon 8 Elite işlemcisi mevcut.
Yedinci sırada gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan iQOO 13 yer aldı. Telefonun testte 2 milyon 678 bin 652 puan aldığı açıklandı. Sekizinci sırada ise 2 milyon 671 bin 371 puan alan OPPO Find X8 Ultra bulunuyor.
AnTuTu'ya Göre En Güçlü Telefonlar (Ağustos 2025)
- Red Magic 10S Pro+: 2.947.567 puan
- vivo X200 Ultra: 2.899.541 puan
- iQOO Neo10 Pro+: 2.875.495 puan
- vivo x200s: 2.850.560 puan
- Honor GT Pro: 2.845.597 puan
- OnePlus 13: 2.707.640 puan
- iQOO 13: 2.678.652 puan
- OPPO Find X8 Ultra: 2.671.371 puan
- Redmi K80 Ultra: 2.667.221 puan
- OnePlus Ace 5 Pro: 2.659.857 puan