En Güçlü Tabletler Açıklandı! İlk Sırada Oyun Tableti Bulunuyor

AnTuTu tarafından paylaşılan raporla birlikte en güçlü Android tabletler belli oldu. Listenin büyük bir kısmını Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon işlemciler oluşturdu. Çok güçlü işlemciye sahip bir oyun tableti zirvede yer alarak büyük bir başarı elde etti.

Kısa süre önce Apple'ın en güçlü cihazları ve en güçlü Android telefonlar açıklanmıştı. Şimdi ise en güçlü tabletler duyuruldu. Zirvede RedMagic Tablet 3 Pro yer aldı. Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan telefon 2 milyon 909 bin 18 puan aldı.

İkinci sırada OnePlus Pad 2 Pro yer aldı. Snapdragon 8 Elite işlemcisine sahip olan tablet 2 milyon 827 bin 679 puana ulaştı. Bu tableti 2 milyon 824 bin 37 puan ile OPPO Pad 4 Pro takipe etti. Bu tablette de Snapdragon 8 Elite işlemcisi bulunuyor.

Dördüncü sırada 2 milyon 765 bin 612 puan ile Redmi K Pad yer aldı. Bu tablette Dimensity 9400+ işlemcisi mevcut. Beşinci sırada 2 milyon 689 bin 816 puan ile Lenovo Legion Y700 yer aldı. Bu tableti 2 milyon 642 bin 950 puan ile vivo Pad 5 Pro takip etti.

AnTuTu tarafından paylaşılan listenin yedinci sırasında iQOO Pad 5 Pro konumlandı. Gücünü Dimensity 9400+ işlemcisinden alan tablet, 2 milyon 634 bin 794 puana ulaştı. Sekizinci sırada ise 2 milyon 491 bin 634 puan alan Xiaomi Pad 7 Ultra bulunuyor.

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler (Ağustos 2025)