En İyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar Açıklandı: Listenin İlk Sırası Şaşırtacak!

DXOMARK'ın belirli kriterlere bağlı olarak değerlendirdiği en iyi kameraya sahip akıllı telefonlar listesinin güncel hâli yayınlandı. Listenin ilk sırasındaki marka düşündüğünüzün aksine sizi şaşırtabilir.

DXOMARK, fotoğraf ve video çekimlerini belli başlı kriterlere bağlı olarak gerçekleştirerek tüm akıllı telefonların kameralarını birbirleriyle kıyaslıyor ve bu kıyas sonucunda ortalama bir puan ile değerlendiriyor.

Huawei Mate 60 Pro+ İlk Sırayı Ele Geçirdi

Listenin son hâlinde ilk sırayı Huawei'nin P60 Pro modeli elinde tutuyorken, listenin güncel hâlinde ilk sırayı yine Huawei'nin Huawei Mate 60 Pro+ modeli ele geçirdi. Huawei P60 Pro ikinci sıraya düşse de iki model arasında yalnızca 1 puanlık fark bulunuyor.

Listenin üçüncü ve dördüncü sırasında Apple'ın iPhone 15 serisinden Pro ve Pro Max modeli yer alırken, beşinci sırada Google'ın Pixel 8 Pro modeli yer alıyor.

Listenin ilk 10'unda Oppo ve Honor'un modelleri de yer alıyor. Oppo, Find X6 Pro ile 6. sırayı alırken, Honor, Magic5 Pro ile 7. sırayı almış durumda.

Peki sizce dünyanın en iyi kamerasına sahip akıllı telefonu hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.