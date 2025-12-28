Türkiye'de En Popüler Sohbet Botları Belli Oldu! Zirve Şaşırtmadı

2025’in son günlerine yaklaşırken sene için en popülerler listeleri de açıklanmaya başladı. Şimdi ise Türkiye'de en çok kullanılan yapay zekâ destekli sohbet botları belli oldu. Ülkemiz verilerine baktığımızda ise bir botun tek başına öne çıktığını söyleyebilmek mümkün. İşte 2025 için Türkiye’deki en popüler sohbet botları...

Türkiye'de En Popüler Sohbet Botları (2025)

Son yıllarda yapay zekâ araçları, neredeyse sosyal medya kadar popülerlik kazandı ve bu popülaritesini artırmaya devam ediyor. Öyle ki birçok kullanıcı doğrudan arama motoru yerine sohbet botlarını tercih ediyor. Bu durum botlar arasında bir rekabet yaşandığını ortaya koyuyor. Türkiye için paylaşılan veriler de tam olarak bunu gösteriyor.

Verilere göre OpenAI’ın 2022’de kullanıma sunduğu ChatGPT, Türkiye’de yüzde 92,21’lik pazar payıyla en çok kullanılan sohbet botu konumunda. Google Gemini ise yüzde 3,84 ile ikinci sırada yer alıyor. Teknoloji devinin yapay zekâ aracı son aylarda pazar payını ciddi seviyede artırdı. Bunun en önemli sebebi şirketin rakiplerine kıyasla daha fazla avantaj sunması.

Microsoft Copilot yüzde 1,91 ile üçüncü sıradayken, onu yüzde 1,48 ile Perplexity takip ediyor. Claude ve Deepseek ise sırasıyla yüzde 0,45 ve 0,11 ile beşinci ve altıncı sırada bulunuyor. Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

2025 yılında Türkiye'de en popüler sohbet botları şu şekilde sıralandı:

Sıra Sohbet Botu Pazar Payı 1 ChatGPT %92,21 2 Google Gemini %3,84 3 Microsoft Copilot %1,91 4 Perplexity %1,48 5 Claude %0,45 6 Deepseek %0,11

