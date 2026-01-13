En Popüler Sohbet Botları Açıklandı! Bu Yapay Zekayı Kimse Kullanmıyor

Son dönemlerde yapay zekâ yarışı adeta kızıştı. Teknoloji devleri güçlerini göstermek için bu alana milyarlarca dolarlık yatırımlar yaparken bu yatırımların sonuçlarından en fazla faydayı ise kullanıcılar sağlıyor.

Bugün milyonlarca kişi günlük işlerinde yapay zekâ destekli araçlardan yararlanabiliyor. Sohbet botu deyince ilk akla gelenler ise hiç şüphesiz ChatGPT, Gemini ve Copilot oluyor. Peki bu rekabette son durum ne? En popüler yapay zekâ sohbet botları açıklandı.

En Popüler Sohbet Botları Açıklandı

Analiz şirketi SimilarWeb’in paylaştığı verilere göre ChatGPT, yüzde 64,5’lik kullanım oranıyla zirvede yer alıyor. Buna çok da şaşırmamak gerekiyor. Zira OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, yapay zekâ sohbet botları arasında ilk çıkanlardan biri. Bu avatantaj ise platformun büyük kullanıcı kitlesi edinmesini, bu da hakimiyetini sağlıyor.

Google’ın Gemini adlı sohbet botu ise yüzde 21,5’lik payla ikinci sırada bulunuyor. Geçtiğimiz yıl aynı dönemde bu oran yalnızca yüzde 5,7 seviyesindeydi. Bu veriler ABD’li teknoloji devinin kısa sürede dikkat çekici bir büyüme yakaladığını ortaya koyuyor.

Diğer yandan Elon Musk’ın şirketi tarafından geliştirilen Grok yüzde 3,4 pazar payına sahipken, Claude ve Perplexity’nin her biri yüzde 2 seviyesinde. Microsoft’un Copilot’u ise yüzde 1,1 ile listenin alt sıralarında kalmış durumda. Microsoft Copilot’un son dönemlerde ciddi bir gerileme yaşadığı görülüyor. Buna göre çok az kişi tarafından kullanıldığını söyleyebiliriz.

Genel tabloya bakıldığında yapay zekâ sohbet botları pazarındaki rekabetin ağırlıklı olarak OpenAI ve Google etrafında şekillendiği söylenebilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.