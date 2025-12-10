Kesinleşiyor: Elektrikli Araç Şarj Fiyatları Konum ve Zaman Göre Değişecek!

Elektrikli araç pazarının hızlı büyümesi Türkiye’de şarj altyapısına yönelik yeni düzenlemeleri de kaçınılmaz hale getirdi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) hem artan talebi karşılayacak hem de kullanıcı deneyimini iyileştirecek yeni bir yönetmelik taslağını kamuoyuna sundu. İşte konuyla ilgili detaylar...

EPDK'dan Yeni Şarj Fiyatlandırma Düzenlemesi!

Türkiye’nin farklı noktalarında hızla yaygınlaşan elektrikli şarj istasyonları artık yalnızca sayısal büyüme değil kalite ve erişilebilirlik açısından da yeni standartlara ihtiyaç duyuyor. EPDK’nın hazırladığı yeni düzenleme ile hem şarj istasyonlarındaki kalite arttırılacak hem de şarj süreçlerinde yaşanan karışıklıkların önüne geçilecek.

Yeni düzenlemenin merkezinde esnek fiyatlandırma bulunuyor. Buna göre işletmeciler belirli saat dilimleri veya bölgeler için indirimli şarj tarifeleri sunabilecek. Böylece hem yoğun olmayan zamanların daha verimli kullanılması hem de sürücülere daha uygun maliyetli alternatifler sağlanması hedefleniyor.

Taslak ayrıca şarj ağı lisans koşullarını da yeniden tanımlıyor. Artık lisans almak isteyen şirketlerin en az 150 sokete sahip olması gerekiyor. Bu soketlerin en az yüzde 5’inin DC yüksek hızlı şarj yeteneği taşıması zorunlu olacak. Otoyol ve devlet yollarında ise şart daha da sıkı yüzde 50 oranında minimum 50 kW DC şarj kapasitesi aranacak. Ek olarak firmaların en az 10 farklı ilçede istasyon işletmesi zorunlu hale geliyor.

Mevcut işletmelere bu kriterlere uyum için bir yıllık geçiş süresi tanınacak. Kullanıcıların uzun süredir talep ettiği ödeme sistemleriyle ilgili düzenlemeler de taslakta yer alıyor. 1 Temmuz 2026’dan sonraki tüm yeni otoyol ve devlet yolu DC ünitelerinde kredi kartı veya nakit ödeme altyapısı zorunlu olacak. Böylece uygulama bağımlılığı azalacak ve erişilebilirlik artırılacak.

Öne çıkan bir diğer düzenleme, özellikle yoğun dönemlerde istasyon verimliliğini hedefliyor. Buna göre araç bataryası yüzde 85 doluluğa ulaştığında şarj işlemi kullanıcı önceden bilgilendirilmek şartıyla otomatik olarak sonlandırılabilecek. Bu uygulamanın hem istasyon sıralarını kısaltması hem de şebeke yükünü dengelenmesi bekleniyor. Şarj ağlarının dijital altyapısı da sıkı kurallara bağlanıyor.

Tüm ağların ISO 27001 bilgi güvenliği standartlarına uyumlu bir yazılım sistemine sahip olması gerekecek. İstasyonlarda akıllı sayaç kullanımı zorunlu olacak ve her işletmeci bir çağrı merkezi kurmakla yükümlü hale gelecek. Uzun süredir gündemde olan roaming (ağlar arası dolaşım) konusunda da çerçeve netleşiyor. İşletmeciler arası roaming anlaşmaları EPDK’ya bildirilerek yürütülecek ve aynı konumda birden fazla firmanın faaliyet göstermesine izin verilerek rekabetin önü açılacak.

Ayrıca şarj işletmecilerinin fiyat şeffaflığı tamamen zorunlu hale geliyor. Tarifelerin yanı sıra rezervasyon ve işgaliye ücretlerinin de şirketlerin web sitelerinde açık şekilde yayınlanması gerekecek. Taslak yönetmelik, sektör temsilcilerinden gelecek geri bildirimlerle son hale getirilecek.

26 Aralık 2025 tarihine kadar EPDK’ya e-posta yoluyla görüş iletmek mümkün. Son şekli kurul kararıyla duyurulacak. Peki siz bu düzenlemelerin elektrikli araç kullanıcıları için yeterli olduğunu düşünüyor musunuz? Yorumlarda buluşalım.