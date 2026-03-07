İki Efsane Oyun Birleşecek! Büyük İş Birliği Geliyor

Şimdiye kadar pek çok oyun piyasaya sürüldü ama kabul etmek gerekir ki oyuncular üzerinde hepsi aynı etkiyi uyandırmadı. Başarılı olan oyunlar ise bugün hâlâ en çok oynanan yapımlar arasında yer alıyor. Cyberpunk 2077 ve Fortnite, bu ikinci kategoride yer alan yapımlar oldu. Öyle ki bugün hâlâ çok sayıda oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyorlar.

Oyun dünyasının muhtemelen şimdiye kadarki en çok konuşulan bu iki oyunu, Epic Games tarafından yapılan imalara göre yakında aynı evrende bir araya gelecek. Böylece her iki oyunun da hayranı olan oyuncular, tek bir oyunda iki evrenden de karakterleri deneyimleme fırsatı elde edecek.

Fortnite ve Cyberpunk 2077 İçin İş Birliğine Gidiliyor

Epic Games, resmî X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Günaydın, Night City! Bizim size bir sürprizimiz var" ifadelerini kullanıp Fortnite ile Cyberpunk 2077 logolarının yan yana olduğu bir videoya yer verdi. Hem "Night City" (Cyberpunk 2077'nin geçtiği bir megakent) kullanımı hem iki oyunun logolarının paylaşılması, iki oyun arasında bir iş birliğinin yolda olduğunu gösterdi.

Daha önceki iş birliklerine baktığımızda hemen hemen hepsinde çeşitli evrenden farklı karakterlerin Fortnite'a eklendiğini gördük. Bu yeni iş birliğinin oyuna Keanu Reeves tarafından canlandırılan Johnny Silverhand'i getireceğine kesin gözüyle bakabiliriz. Ancak Epic Games, bu kilit karakterin haricinde neler görebileceğimiz hakkında şimdilik pek fazla detay vermedi.

Fortnite'a Hangi Cyberpunk 2077 Karakterleri Gelebilir?

Siberpunk oyunları arasında öne çıkan Cyberpunk 2077, çok fazla karakter içeriyor. Bunların arasından Fortnite evreninde görebileceğimiz çok fazla karakter olduğunu söylemek mümkün. Öne çıkan isimler arasında V ve Adam Smasher bulunuyor. Her iki karakterin de gelme ihtimalinin daha yüksek olduğu söylenebilir.

Bilmeyenler için Smasher, paralı asker olarak çalışıyor. İnsanlığını tamamen kaybetmiş büyük bir cyborg olan bu karakter, insandan ziyade bir makine olarak görüyor. Ne empati yeteneği ne de başka insani bir yönü var. V ise Cyberpunk 2077'de oynanabilir karakter olarak yer alıyor. Oyuncunun cinsiyet seçimine göre Valerie ya da Vincent ismini alıyor.

Fortnite'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i3-3225

Intel Core i3-3225 RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: Intel HD 4000

Fortnite'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Core i5-7300U / AMD Ryzen 3 3300U ya da eş değeri

Core i5-7300U / AMD Ryzen 3 3300U ya da eş değeri RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 / AMD R9 280 ya da eş değeri olan DX11 ekran kartı

Editörün Notu

Fortnite için son birkaç yıl içinde o kadar iş birliği yapıldı ki Epic Games bir anlığına bile oyunu unutmamıza izin vermedi. Arcane ile dünya genelinde öne çıkan oyun karakterlerinden biri olan Jinx (League of Legends'ta oynanabiliyor) bile geldi. Görünüşe göre Cyberpunk 2077 ile olan iş birliği, çıtayı daha da yükseltecek. Özellikle Keanu Reeves hayranlarının oyundan çıkamayacağından eminim.