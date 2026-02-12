Çok Gerçekçi FPS Oyunu Ücretsiz Oldu! Fırsatı Kaçırmayın

Epic Games, geçen hafta ücretsiz oyun olarak Botany Manor'ı sunarak biraz hayal kırıklığı yaratsa da bu hafta oyuncuları oldukça memnun edecek gibi görünüyor. Öyle ki 12 Şubat itibarıyla ücretsiz olarak sunduğu oyunlardan biri olan Nobody Wants to Die, son derece gerçekçi grafiklere sahip olması ile dikkatleri üzerinde topluyor. Ayrıca nostaljik hissiyatlar uyandıracak bir oyun da bedava dağıtılıyor.

Epic Games'te Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Epic Games'te Nobody Wants to Die ve The Darkside Detective: A Fumble in the Dark ücretsiz oldu. İlk oyun şimdiye kadar şirketin resmî mağazası üzerinden satılmıyordu. Oyun yeni başlayan fırsatla birlikte mağazada yerini aldı. İkinci oyun ise bir süredir mağazadan erişime açık ve 115 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Belirtilen oyunları bedava almak için son tarih 19 Şubat 2026 olarak açıklandı. Bu tarihe kadar eğer Epic Games'in mağazası üzerinden oyunların sayfasına gider ve bunları kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar size ait olacaklar. Bu, daha sonra istediğiniz herhangi bir zamanda oyunları indirip oynamaya başlayabileceğiniz anlamına geliyor.

Nobody Wants to Die Nasıl Bir Oyun?

Nobody Wants to Die, 2329 yılında New York'ta geçiyor. Bu distopik oyunda Dedektif James Karra'yı yönetiyoruz. Ölümden döndükten sonra amirinden gizli bir dava alan Karra'ya ise Sara Kai eşlik ediyor. Oyunda ilerledikçe gizem çözülmeye ve gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor. Ana amacınız, peşinde olduğunuz katili yakalamaya çalışırken şehri de aydınlık günlerine geri döndürmeye çalışmak oluyor.

Nobody Wants to Die Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core I3-8100 / AMD Ryzen 5 2600X

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super / AMD Radeon RX VEGA 56 / Intel Arc A750

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

The Darkside Detective: A Fumble in the Dark Nasıl Bir Oyun?

The Darkside Dedective: A Fumble in the Dark, piksel grafikli oyunlar arasında yer alıyor. Dedektif Francis McQueen'e odaklanan oyun, Twin Lakes adlı bir yerde geçiyor. The Darkside Dedective'deki olaylardan sonra Dooley'i karanlık taraftan uzak tutmaya çalışan McQueen, şehirdeki garip ve paranormal olayları mercek altına almaya devam ediyor.