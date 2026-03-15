Sizi Usta Yapan Eğlenceli Oyun Bedava Olacak! Tarih Verildi

Epic Games, her hafta düzenli olarak ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Örneğin geçtiğimiz hafta iki eğlenceli oyunu birden vermeye başladı. Isonzo ve Cozy Grove olarak adlandırılan bu iki oyun gelecek haftaya kadar bedava olarak alınabiliyor ancak son tarih geldikten sonra bunlar yerini başka bir oyun ile ücretsiz hediye paketine bırakacak.

Epic Games, Hangi Oyunu Bedava Sunacak?

Epic Games'te Electrician Simulator ücretsiz olacak. Bu oyun normalde Steam'de 9.29 dolar (410 TL), Epic Games'te ise 138 TL'ye satılıyor. Dijital oyun platformu için hâlihazırda hesabı olan tüm oyuncular, yeni oyunları kütüphanesine hiçbir ücret ödemeden ekleyebilecek. Elbette ki bunun için belirli bir süreniz olacak.

Oyun, 19 Mart 2026 saat 18.00'de erişime açılacak. 26 Mart 2026 saat 18.00'de ise tekrardan ücretli hâle gelecek. O zamana kadar eğer oyunu kütüphaneye eklerseniz ödeme yapmanıza gerek kalmayacak ancak bu tarihi kaçırırsanız ne yazık ki oyuna ücretsiz sahip olma hakkınızı kaybedeceksiniz.

Bu arada Epic Games, World of Warships için Epic Yıl Dönümü Tachibana paketine de bedava sahip olacak. Bu, oyunun Epic'in mağazasındaki 5. yıl dönümüne özel olarak verilecek. Şu an bu oyunu oynuyorsanız Tachibana, Premium Seviye II Japon muhribi ve liman yuvası ile beş adet Epic kalıcı kamuflaj alacaksınız. Hesap başına sadece bir tane verilen bu paket, Electrician Simulator ile aynı tarihte bedava sunulmaya başlanacak.

Electrician Simulator Fragmanı

Electrician Simulator Nasıl Bir Oyun?

Electrician Simulator, simülasyon oyunları arasında yer alıyor. Bu meslek simülasyonu oyununda bir elektrikçi oluyoruz. İnsanlar sizi arıza ve benzeri sorunlarla arıyor, siz de müşterilerinizin sorunlarını düzelterek para kazanıyorsunuz. Kimi zaman ampul ve avize takıyor kimi zaman kabloları döşüyor kimi zaman bozuk cihazları tamir ediyor kimi zaman elektrik tesisatlarını kontrol ediyorsunuz.

Oyunda ilerledikçe karşınıza daha zorlu problemler çıkmaya başlıyor. Bunların üstesinden gelmek için doğru ekipmanları alarak ilgili yere gidiyor ve çözüm üretiyorsunuz. Oyunda kendi garajınız da bulunuyor. Bozuk elektronik cihazları söküp inceleyebiliyor, parçaları değiştirip tamir edebiliyor, yeni aletler alabiliyorsunuz. Genel olarak aksiyon neredeyse yok derecesinde, sakin bir tempoda ilerliyorsunuz.

Electrician Simulator'ın Sistem Gereksinimleri Neler?

Özellik Minimum Gereksinimler Önerilen Gereksinimler İşletim Sistemi Windows 10 (64-bit) Windows 10 (64-bit) İşlemci Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 1600 AMD Ryzen 5 1600 RAM 8 GB 16 GB Ekran Kartı GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 580 GeForce GTX 1060 6 GB DirectX Sürüm 9.0c Sürüm 9.0c Depolama 4 GB kullanılabilir alan 4 GB kullanılabilir alan

Electrician Simulator'ı Kimler Severek Oynar?

Electrician Simulator meslek simülasyonlarını, gerçekçi iş yapma oyunlarını ve bir şeyleri tamir etmeye dayanan oyunları sevenlerin oynamaktan keyif alacağı bir oyun. Öte yandan arızanın nerede olduğunu bulmak, doğru kabloyu bağlamak gibi problem çözme adımlarını içermesi dolayısıyla bulmaca tarzı oyunları sevenlerin de oynamaktan memnun kalacağı bir yapım olduğunu söylenebilir.

Electrician Simulator'ı Kimler Sevmez?

Bu oyun, herkese hitap etmiyor. Aksiyon ağırlıklı, çok yüksek tempolu oyunlar seviyorsanız oyunun temposu size bir hayli düşük gelebilir. Bazen sorunları çok kapsamlı şekilde ele almanız gerekebiliyor. Parçaları tek tek kontrol ettiğiniz zamanlar oluyor. Bunlar için çok fazla sabırsız olduğunuzu düşünüyorsanız Electrician Simulator'ın hedef kitlesi siz olmayabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Simülasyon oyunlarını seven biri olarak birkaç yıl önce Electrician Simulator'ı da oynamıştım. Evet, çok ağır bir oyun ama ilginç bir şekilde benim birkaç günümü alan oyun olmuştu. Elektrik işleri ile uğraşmaktan hiç keyif almayan birisi olmama rağmen oldukça uzun bir süre oynamıştım. O yüzden benim gibi kişilerin de mutlaka denemesi gerektiğini düşünüyorum.