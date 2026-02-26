Gerçekçi Şehir Kurma Oyunu Sınırlı Süre Ücretsiz! Fırsatı Kaçırmayın

Ubisoft tarafından yeni bir kampanya başlatıldı. Bu doğrultuda en çok sevilen oyunlarından biri olan Anno 117: Pax Romana, sınırlı bir süre boyunca ücretsiz olarak oynanabilmeye başlandı. Şehir kurma odaklı strateji oyunlarını sevenlerin kesinlikle kaçırmaması gereken bu oyunu denemek için biraz acele etmekte fayda var.

Anno 117: Pax Romana Ücretsiz Oldu

Anno 117: Pax Romana isimli oyuna 26 Şubat'tan 2 Mart'a kadar Epic Games ve PlayStation mağazasında ücretsiz olarak erişilebiliyor. Oyun normalde Steam'de 47.99 dolar fiyat etiketiyle satılıyor. Güncel kurlara ele alacak olursak 2 bin 105 TL'ye denk geliyor. Fırsattan yararlanmanız hâlinde hiç bu kadar yüksek miktar ödemenize gerek kalmadan oyunu deneyimleyebilirsiniz.

Ubisoft, ayrıca bu hafta sonuna özel harika avantajlar sunuyor. 26 Şubat saat 20.00'den itibaren başlayacak olan etkinlikten ödül kazanmak istiyorsanız Twitch ve Ubisoft hesabınızı birbirine bağlayıp canlı yayın platformu üzerinden Drops özelliğinin etkin olduğu Anno 117: Pax Romana yayınını izleyebilirsiniz. Bir saat yayın izlenmesi durumunda Callinectes logosu, iki saat izlenmesi hâlindeyse Venusian Shell logosu elde edebiliyorsunuz. Gerekli süre dolduktan sonra Twitch'in drop envanter kısmından ödüllerinizi alıp kullanmaya başlayabilirsiniz.

Anno 117: Pax Romana Nasıl Bir Oyun?

Şehir kurma oyunları arasında yer alan Anno 117: Pax Romana'da Latium'un merkezinden Albion'un bataklıklarına kadar geniş bir alanda şehirler kurma ve yönetmeye odaklanıyoruz. Görsel detayların oldukça ön planda olduğu bu oyunda bir yandan halkının temel ihtiyaçlarını karşılarken diğer bir yandan da lider olmanın getirdiği gereksinimleri karşılamaya çalışıyoruz.

Oyunun en seveceğiniz yanlarından biri, sadece bina dikmekten ibaret olmaması. Kara ve deniz savaşlarına girip diğerleriyle ittifaklar kurabiliyor ya da onlara karşı ordu toplayarak bir taraf çizebiliyorsunuz. Seçimleriniz, çevrenizi şekillendiriyor. Diplomasiyle mi ilerleyeceksiniz yoksa askeri gücünüzü mü kullanacaksınız? İşte tüm bunlar size bağlı oluyor.

Anno 117: Pax Romana'nın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 1600

Intel Core i7-7700 / AMD Ryzen 5 1600 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB) / AMD Radeon RX-5600 XT (6 GB)

NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB) / AMD Radeon RX-5600 XT (6 GB) DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 117 GB kullanılabilir alan

Anno 117: Pax Romana'nın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?