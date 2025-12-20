Epic Games, Efsane Oyunu Bedava Dağıtıyor! Fırsatı Kaçırmayın

Epic Games, her yıl olduğu gibi bu yıl da gizemli ücretsiz oyunlar sunuyor. İlk gizemli oyun Hogwarts Legacy, ikinci gizemli oyun Jotunnslayer: Hordes of Hel, üçüncü oyun ise Eternights oldu. Şirket, kısa süre önce dördüncü gizemli bedava oyunu indirmeye sundu. Peki, Epic Games, yılbaşına özel hangi oyunu bedava dağtııyor?

Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?

Epic Games, Blood West'i bedava veriyor. Bu oyunu Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 21 Aralık 2025 saat 19.00'a kadar zamanınız var.

Blood West Fragmanı

Blood West Nasıl Bir Oyun?

Vahşi Batı temasına sahip olan Blood West, gizlilik, hayatta kalma ve korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Atmosferi başarılı şekilde yansıtan yapımda bir kovboyu kontrol ediyoruz. Sınırlı sayıda mermilere sahip olduğumuz oyunda doğrudan çatışmaya girmek yerine düşmanları gizlice yok alt etmemiz gerekiyor.

Oyundaki amacımız görevleri tamamlamak ve laneti kaldırmaya çalışmak. RPG ögelerini de içeren oyunda yetenek puanları ile karakter gelişme sistemi bulunuyor. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan oyun 2023 yılında piyasaya sürüldü. 80 Metacritic puanına sahip olan oyunun Steam'deki bütün incelemeleri ise "çok olumlu" durumda.

Blood West Minimum Sistem Gereksinimleri