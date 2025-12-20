Epic Games, Fortnite Hesabı Çalan Oyuncuyu Rezil Rüsva Etti!

Günümüzde dijital oyunların sayısının artması oyunculara daha fazla eğlence seçeneği sunarken bu durumdan faydalanarak hesap çalmaya çalışan kötü niyetli kişiler de yok değil. Oyun şirketleri bu tür kural ihlallerine karşı dava ve çeşitli oyun içi yaptırımlarla önlem almaya çalışıyor.

Epic Games ise diğer firmalardan farklı bir yaklaşıma sahip. Öyle ki kuralları ihlal eden oyuncuları zaman zaman herkesin önünde özür dilemek zorunda bırakmasıyla dikkat çekiyor. Daha önce hile kullanan oyunculara özür dileten oyun devi, şimdi ise hesap çalıp bundan kazanç sağlayan bir oyuncuya dava açtı. Dava sona erdikten sonra oyuncu herkesten özür dilemek zorunda kaldı. İşte ayrıntılar...

Epic Games Hesabı Çalıp Satan Oyuncu Herkese Rezil Oldu

Isaac Strock adlı bir oyuncunun diğer oyuncuların Epic Games hesaplarını ele geçirerek bu hesapları Telegram üzerinden sattığı geçtiğimiz aylarda ortaya çıkmıştı. Bu sayede binlerce dolar kazanç elde eden Strock, Şubat 2025’te Epic Games tarafından dava edilmişti. Aylar süren hukuki süreç ise nihayet sona erdi. Davayı kazanan ise beklendiği gibi şirket oldu.

Çalıntı hesapları sattığı tespit edilen Strock, X hesabı üzerinden Fortnite topluluğundan özür diledi. Paylaşımında hesap çalmanın Epic Games kurallarına aykırı olduğunu kabul eden oyuncu, şirketin kendisine karşı yasal işlem başlattığını, artık Fortnite oynayamayacağını ve bir uzlaşma bedeli ödemek zorunda kaldığını açıkladı. Ayrıca firmanın bu bedeli bir hayır kurumuna bağışlayacağı da belirtildi.

Strock’un açıklaması şu şekilde:

Başkasına ait Epic Games hesaplarına haksız şekilde erişip bunları sattığım için Fortnite topluluğundan özür diliyorum. Bu, Epic’in kurallarına aykırı. Epic bana karşı yasal işlem başlattı ve Fortnite’ı bir daha oynayamam. Ayrıca Epic’in bağışlayacağı bir hayır kurumuna aktarılmak üzere parasal bir uzlaşma bedeli ödemek zorundayım.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games'in kuralları ihlal eden oyunculara karşı gösterdiği tutumu nasıl buluyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.