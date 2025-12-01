Epic Games’e Büyük Tepki: Fortnite Oyuncuları Boykot Başlattı!

Popüler FPS oyunlarından Fortnite, geçtiğimiz günlerde altıncı bölümü geride bırakarak yedinci bölüme resmen giriş yaptı. Milyonlarca oyuncunun final etkinliği için oyuna akın ettiği bu dönemde yeni bölümle birlikte çok sayıda yeni içerik kullanıcılarla buluştu. Ancak geliştirici Epic Games, beklenmedik bir şekilde oyuncuların sert tepkisini çekti. İşte ayrıntılar...

Fortnite Oyuncuları Yapay Zekâ Kullanılması Nedeniyle Tepkili

Fortnite oyuncuları sosyal medya platformlarında “yapay zekâ çöplüğüne hayır” yorumlarıyla oyunda yapay zekâ ile oluşturulmuş içeriklerin bulunmasına tepki gösterdi. Şirketin bu içerikler için gerçek sanatçılarla çalışması ve özgün sanatı desteklemesi gerektiğini savunan oyuncular, bu durumdan büyük rahatsızlık duyuyor. Hatta bazıları boykot çağrısında bile bulundu.

Binlerce kullanıcının dahil olduğu tepkiler, Epic Games CEO’su Tim Sweeney’nin yapay zekâ hakkındaki açıklamalarının ardından başladı. Sweeney, Steam gibi bazı platformların oyun geliştirme sürecinde yapay zekâ kullanan geliştiricilere bunu bildirme zorunluluğu getirmesini eleştirmiş ve bu yaklaşımın mantıksız olduğunu savunmuştu.

Konuyla ilgili öne çıkan oyuncu yorumları şu şekilde:

Crew aboneliğimi iptal ettim. Artık param yok. Oyunu bırakmak zor olsa da kabul ediyorum. Farklı zevklerimiz olduğu için kardeşlerimle bir araya gelebildiğimiz nadir oyunlardan biri ama başka bir şey bulmaya çalışacağım.

Şimdi Timmy'nin yapay zekâ kullanımında şeffaflığa neden bu kadar karşı olduğunu anlıyorum.

İstedikleri kadar nefret etsinler, yine de Fortnite oynayacaklar.

İnsanların yapay zeka olduğunu düşündüğü Marty McFly emojisinin sanatçısı ortaya çıktı ve Procreate belge katmanlarını yayınlayarak bunun yapay zeka olmadığını açıkça belirtti. Harita içi posterler hakkında ise kimse bir şey söylemedi. Ancak Fortnite yapay zeka saçmalıklarıyla dolu, neredeyse tüm UEFN haritalarının küçük resimleri yapay zeka tarafından üretiliyor, bu yüzden Fortnite'ın ana sayfası Epic Games içeriklerinde yapay zeka görselleri kullanmasa bile bunlarla dolu.

Tüm bu teknoloji şirketleri yapay zekayı bize zorla kabul ettiriyor. Bu, düşündükleri kadar büyülü bir mermi değil, birkaç konuda iyi, hataları kontrol etmek için bir insana ihtiyaç var ama dostum, bu balonun patlamasını sabırsızlıkla bekliyorum.

Dürüst olmak gerekirse yapay zeka sanatının kullanılması umurumda değil ve bazı insanların yapay zeka sanatı yüzünden aklını kaçırması bana tuhaf geliyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunlarda yapay zekâ ile oluşturulan içerikler yer almasını nasıl karşılıyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.