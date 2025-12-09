Epic Games'in Ücretsiz Vereceği Gizemli Oyun Ortaya Çıktı
Epic Games'in oyunculara ücretsiz olarak sunacağı gizemli oyun ortaya çıktı. İşte uzun süre boyunca keyifli zaman geçirilmesini sağlayacak oyunun detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games'in sunacağı ilk gizemli oyunun Lords of the Fallen olacağı iddia edildi.
- Gizemli oyun 11 Aralık'ta açıklanacak.
- Epic Games, şu anda The Darkside Detective ve Jackbox Party Pack 4'ü bedava veriyor.
Epic Games, her yıl olduğu gibi bu yılın sonunda da oyunculara gizemli ücretsiz oyunlar sunmaya hazırlanıyor. Gizemli ücretsiz oyunun ne olacağı büyük bir merakla beklenirken heyecanı artıran önemli bir gelişme yaşandı. Ortaya çıkan bir sızıntı, gizemli oyunun ismini açığa gün yüzüne çıkardı.
Epic Games'in Gizemli Ücretsiz Oyunu Ne Olacak?
Epic Games'in sunacağı ilk gizemli oyunun Lords of the Fallen olacağı iddia edildi. Epic Games mağazasında gizemli oyun görselinde "The Game Awards" logosu bulunuyor. Lords of the Fallen da 2022 yılında düzenlenen The Game Awards'ta yer almıştı. Dolayısıyla bu durum, ortaya atılan iddiayı güçlendiriyor.
Reddit'te ise gizemli oyunun Journey to the Savage Planet veya No Man’s Sky olabileceği öne sürüldü. Gizemli oyun 11 Aralık'ta açıklanacak. Epic Games, şu anda The Darkside Detective ve Jackbox Party Pack 4'ü bedava veriyor. Bu oyunları Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.
Lords of the Fallen Fragmanı
Lords of the Fallen Nasıl Bir Oyun?
Lords of the Fallen, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. CI Games tarafından geliştirilen yapımda hızlı ve zorlayıcı bir dövüş sistemi bulunuyor. Dolayısıyla dövüş esnasında dikkatli davranmak gerekiyor. İki paralel evrende geçen yapım, atmosferi de etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Oyunun 75 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.
Lords of the Fallen Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: intel i5 8400 / AMD Ryzen 5 2600
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 590
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 45 GB kullanılabilir alan
Lords of the Fallen Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: intel i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700
- DirectX: Sürüm 12
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 45 GB kullanılabilir alan