Epic Games'in Ücretsiz Vereceği Gizemli Oyun Ortaya Çıktı

Epic Games, her yıl olduğu gibi bu yılın sonunda da oyunculara gizemli ücretsiz oyunlar sunmaya hazırlanıyor. Gizemli ücretsiz oyunun ne olacağı büyük bir merakla beklenirken heyecanı artıran önemli bir gelişme yaşandı. Ortaya çıkan bir sızıntı, gizemli oyunun ismini açığa gün yüzüne çıkardı.

Epic Games'in Gizemli Ücretsiz Oyunu Ne Olacak?

Epic Games'in sunacağı ilk gizemli oyunun Lords of the Fallen olacağı iddia edildi. Epic Games mağazasında gizemli oyun görselinde "The Game Awards" logosu bulunuyor. Lords of the Fallen da 2022 yılında düzenlenen The Game Awards'ta yer almıştı. Dolayısıyla bu durum, ortaya atılan iddiayı güçlendiriyor.

Reddit'te ise gizemli oyunun Journey to the Savage Planet veya No Man’s Sky olabileceği öne sürüldü. Gizemli oyun 11 Aralık'ta açıklanacak. Epic Games, şu anda The Darkside Detective ve Jackbox Party Pack 4'ü bedava veriyor. Bu oyunları Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz.

Lords of the Fallen Fragmanı

Lords of the Fallen Nasıl Bir Oyun?

Lords of the Fallen, aksiyon RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. CI Games tarafından geliştirilen yapımda hızlı ve zorlayıcı bir dövüş sistemi bulunuyor. Dolayısıyla dövüş esnasında dikkatli davranmak gerekiyor. İki paralel evrende geçen yapım, atmosferi de etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Oyunun 75 Metacritic puanına sahip olduğunu belirtelim.

Lords of the Fallen Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: intel i5 8400 / AMD Ryzen 5 2600

intel i5 8400 / AMD Ryzen 5 2600 RAM: 12 GB

12 GB Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 590

NVIDIA GTX 1060 / AMD Radeon RX 590 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Lords of the Fallen Önerilen Sistem Gereksinimleri