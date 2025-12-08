Total War Serisi Çok Ucuzladı! Dev İndirim Fırsatını Kaçırmayın

Total War oyunlarını seven oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Total War: ROME II - Emperor Edition, Total War: THREE KINGDOMS, Total War: SHOGUN 2 ve Total War: ROME REMASTERED dahil olmak üzere pek çok oyunun fiyatı düştü.

Steam'de Total War Serisi İndirime Girdi

Creative Assembly tsarafından geliştirilen Total War: Shogun 2, Steam'de yüzde 80 oranında indirime girdi. En iyi strateji oyunları arasında yer alan yapım 14.99 dolar (637 TL) yerine 2,99 dolar (127 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. 2011 yılında piyasaya sürülen oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Total War: ROME II - Emperor Edition yüzde 80 oranında indirime girdi. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyunun fiyatı 26.99 dolardan (1.148 TL) 5,39 dolara (229 TL) düştü. 2013 yapımı oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" şeklinde. Kampanya 11 Aralık'ta sona erecek.

Sıra tabanlı strateji türündeki Total War: THREE KINGDOMS yüzde 80 oranında indirime girdi. Yayıncılığını SEGA'nın üstlendiği oyun 49.99 dolar (2.126 TL) yerine 9.99 dolar (424 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan oyun 2019 yılının mayıs ayında piyasaya sürüldü.

Türkçe arayüz ve alt yazı desteğine sahip olan Total War: WARHAMMER III yüzde 75 oranında indirime girdi. Creative Assembly tsarafından geliştirilen oyun 49.99 dolardan (2.126 TL) 12.49 dolara (531 TL) düştü. 2022 yılında piyasaya sürülen oyunun en son incelemeleri "çoğunlukla olumlu" durumda.

İndirime Giren Total Wars Oyunları