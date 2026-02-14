Mafia Serisinin 3 Oyunu 75 TL'ye Düştü! Dev Fırsatı Kaçırmayın

Açık dünya türünü seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan bir kampanya ile birlikte Mafia Trilogy indirime girdi. Uzun süre boyunca keyifli vakit geçirilmesine imkân tanıyan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilmeniz mümkün. Kampanya, 23 Şubat 2026 tarihinde saat 19.00'da sona erecek.

Epic Games'te Mafia Trilogy'nin Fiyatı Ne Kadar?

Epic Games mağazasında Mafia Trilogy yüzde 80 oranında indirime girdi. Hangar 13 tarafından geliştirilen bu sürüm, kampanya kapsamında 374 TL yerine 74,80 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Bu sürümde Mafia: Definitive Edition, Mafia II: Definitive Edition, Mafia III: Definitive Edition ve DLC'ler yani indirilebilir içerikler yer alıyor.

Trilogy'nin yanı sıra Mafia, Mafia II ve Mafia III'ün Definitive sürümleri de tek tek indirime girdi. Mafia: Definitive Edition yüzde 85 oranında indirime girerek 259 TL'den 38,85 TL'ye düştü. Yüzde 80 oranında indirime giren Mafia II: Definitive Edition 199 TL yerine 39,80 TL'ye satılıyor. Mafia III: Definitive Edition da yüzde 80 indirim ile 199 TL'den 39,80 TL'ye düştü.

Mafia Trilogy Fragmanı

Mafia: Definitive Edition Nasıl Bir Oyun?

Mafia: Definitive Edition, aksiyon ve açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. 1930'lu yıllarda geçen oyun, yeraltı dünyasına adım atan Thomas'ın hikâyesine odaklanıyor. Oyunda ister görevleri yapabiliyor ister şehirde özgürce gezebiliyoruz. Dönemin atmosferini başarılı bir şekilde yansıtan yapım 78 Metacritic puanına sahip.

Mafia II: Definitive Edition Nasıl Bir Oyun?

Mafia II: Definitive Edition, babasının borçlarını ödemeye çalışırken kendini karanlık bir dünyanın içinde bulan Vito Scaletta'nın hikâyesini konu alıyor. Definitive sürümünde ışıklandırmalar, karakter modelleri ve çevre detayları yenilendi. Oyunda ister görev yapabiliyor ister şehirde gezebiliyoruz. Başarılı oynanış sistemine sahip oyunda tek oyunculu mod mevcut.

Mafia III: Definitive Edition Nasıl Bir Oyun?

Mafia III: Definitive Edition'da intikam almaya karar veren Lincoln Clay'in hikâyesine tanık oluyoruz. 1968 yılında New Bordeaux isimli kurgusal şehirde geçen oyun, dönemin atmosferini radyoda çalan müziklerle birlikte başarılı bir şekilde yansıtıyor. Hangar 13 tarafından geliştirilen oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor.