Epic Games 2 Kişilik Oyunu Bedava Yaptı! Türkçe Dil Desteğine Sahip
Epic Games, yeni bir oyunu bedava dağıtmaya başladı. Peki, Epic Games'in ücretsiz sunduğu oyun nasıl alınır? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games'in yeni gizemli ücretsiz oyunu We Were Here Together oldu.
- Oyunu kütüphaneye eklemek için 27 Aralık 2025 saat 19.00'a kadar zamanınız var.
- We Were Here Together, iki kişilik oyun oynamak isteyen oyunculara hitap ediyor.
Epic Games, her yıl olduğu gibi bu yıl da gizemli ücretsiz oyunlar sunuyor. İlk gizemli oyun olarak Hogwarts Legacy'i bedava vererek beklentiyi yükselten Epic Games, sonraki günlerde pek beğenilmeyen oyunları ücretsiz sunması nedeniyle büyük bir tepkiyle karşılaşmıştı. Şirketin yeni gizemli ücretsiz oyunu ise büyük beğeni topladı.
Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?
Epic Games, We Were Here Together'ı bedava veriyor. Macera ve bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden bu yapımı Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 27 Aralık 2025 saat 19.00'a kadar zamanınız var.
We Were Here Together Fragmanı
We Were Here Together Nasıl Bir Oyun?
We Were Here Together, en iyi 2 kişilik oyunlar arasında yer alıyor. Her oyuncu farklı bir role sahip ve oyuncular birbirine bilgi paylaşarak ilerlemek zorunda. Bu sebepten dolayı oyunda iletişim ve ekip çalışması son derece önemli. Oyuncular, çevreyi keşfederken çeşitli bulmacalarla karşılaşıyor. Bu bulmacalar, genellikle iki oyuncunun farklı noktalarda gördüğü ipuçlarını birleştirmesini gerektiriyor.
Örneğin bir oyuncu sembolleri görüyorken diğeri ise bu sembollerin nasıl kullanılacağını bulması gerekiyor. Bu sayede ilerleme ylanızca karşılıklı yardımlaşma ile mümkün oluyor. Bazı bölümler çok zor olduğundan dolayı biraz sabır gerektiriyor. Total Mayhem Games tarafından geliştirilen yapımda Türkçe arayüz ve alt yazı desteği de mevcut.
We Were Here Together Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5 4000 serisi veya eş değeri
- RAM: 8 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB veya eş değeri
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
We Were Here Together Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit
- İşlemci: Intel Core i5 4000 veya eş değeri
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660TI veya eş değeri
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan