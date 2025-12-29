Epic Games'in Yeni Bedava Oyunu, Gerçekliği Sorgulatıyor

Epic Games, her gün ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor. Şirket bu zamana kadar Hogwarts Legacy'den Blood West'e, Eternights'tan Jotunnslayer: Hordes of Hel'e kadar çok sayıda oyunu bedava olarak dağıttı. Epic Games'in yeni bedava oyunu ise ilginç bir deneyim sunuyor. Bulmaca türündeki oyun sayesinde uzun süre eğlenceli zaman geçirmek mümkün.

Epic Games'te Hangi Oyun Bedava Oldu?

Epic Games, Viewfinder'ı bedava veriyor. Bulmaca oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden bu yapımı Epic Games mağazası üzerinden ücretsiz olarak indirebilir ve oynamaya başlayabilirsiniz. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 30 Aralık 2025 saat 19.00'a kadar zamanınız var.

Viewfinder Fragmanı

Viewfinder Nasıl Bir Oyun?

Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan Viewfinder'da fotoğraf mekinesiyle gerçekliği değiştirebilme imkânına sahibiz. Oyunda çektiğimiz fotoğrafları herhangi bir yere yerleştirdiğimizde fotoğraflar gerçek bir nesneye dönüşüyor. Örneğin bir köprü fotoğrafını yere koyduğumuzda gerçekten karşıya geçmemizi sağlayacak bir köprü elde ediyoruz.

Yalnızca fotoğraflar değil aynı zamanda çizimler, kartpostallar ve ekran görüntülerini de kullanabiliyoruz. Söz konusu mekaniği kullanarak çeşitli bulmacaları çözmeye çalışıyoruz. Her bulmaca, farklı bir bakış açısı ve çözüm yöntemi gerektiriyor. Renkli bir dünyaya sahip olan yapımda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor.

Viewfinder Minimum Sistem Gereksinimleri