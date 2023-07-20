Viewfinder'da, dünyadaki boşlukları bir şipşak fotoğraf makinesiyle doldurup, ardından bulmaca görevlerini bitirmeniz gerekiyor.

Berkcan Aktürk - 9 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Viewfinder'da, çektiğiniz fotoğrafları bulunduğunuz dünyaya yerleştirerek bulmacayı tamamlamaya çalışıyorsunuz. Beyin yakan yapısıyla beraber Viewfinder, yaratıcılığınızı konuşturabileceğiniz sayılı oyunlardan bir tanesi olmaya aday diyebiliriz. Viewfinder, Portal serisi kadar zorlayıcı bir seviyede olmasa da, bu oyunu kendi türünde en yüksek yerlere koymak hiç de yanlış olmayacaktır.

Viewfinder, tüm bulmaca oyunları gibi basit başlıyor. Oyun, ilk başta size bir köprü fotoğrafı verir ve onu doğru bir şekilde yerleştirmenizi ister. Fotoğrafı kaldırıp, boş olan ve koyulması gereken yere hizalayıp yerleştirmeniz gerekmektedir.

Viewfinder İndir

Viewfinder, elinizdeki şipşak fotoğraf makinesi ile çektiğiniz fotoğrafları dünyaya yerleştirerek, onlara hayat verebildiğiniz birinci şahıs macera oyunudur. Bu şipşak fotoğraf makinesi ile dünyanın şeklini değiştirip, gerçekliği yeniden tanımlayın.

Viewfinder'da hikaye anlatımı, oyuncu tarafından yönetiliyor. Viewfinder, eğer sadece bulmacaları çözmek isterseniz kolay bir yapıyla karşılaşacaksınız. Lakin, oyunun derinliklerine inmek ve daha fazlasını öğrenmek isterseniz, bir oyun için zengin ve düşünülmüş bir hikayeye sahip.

Oynanışı ve grafikleri iyi bir şekilde tasarlanmış olan Viewfinder, bulmacaları harika ve eğlenceli bir şekilde çözmek için, perspektifi manipüle etme fikrini uyguluyor. Oyundaki görevler, normal ve yan olmak üzere iki ana yapıya ayrılıyor. Oyundaki tüm ana görevleri bitirdikten sonra, sizi farklı bir bölgeye atıyor ve ana görevlere kıyasla, zorluk derecesi yüksek görevlere adım atıyorsunuz. Tüm beyin yakan görevleri tamamlamak ve bulmacayı çözmek için, Viewfinder indirin ve dünyanın eksik parçalarını fotoğraflarınızla doldurun.

Viewfinder Sistem Gereksinimleri