Aşırı Korkunç Oyun 8 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın
En başarılı korku oyunlarından biri olan Outlast yüzde 75 oranında indirime girid. İşte ucuz oyun satın alma fırsatı sunan kampanyanın detayları!
⚡ Önemli Bilgiler
- Outlast'ın standart sürümü 33 TL'den 8,25 TL'ye düştü.
- Kampanya, 8 Ocak 2026 tarihinde saat 19.00'da sona erecek.
- Outlast, korku ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.
Korku türündeki oyunları oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Outlast'ın standart sürümünün fiyatı düştü. Korku atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilirsiniz.
Outlast'ın Fiyatı Düştü
Epic Games mağazasında geçtiğimiz haftalarda Yılbaşı Tatili İndirimi kampanyası başladı. Bununla birlikte çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında Outlast da bulunuyor. Oyun kampanya kapsamında yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi korku oyunları arasında yer alan Outlast'ın standart sürümü 33 TL'den 8,25 TL'ye düştü.
Outlast Fragmanı
Outlast Nasıl Bir Oyun?
Outlast, korku ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Miles isimli gazeteciyi kontrol ettiğimiz yapımda gizli deneylerin yapıldığı bir hastanedeki korkunç olayları açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Outlast'ta kullanabileceğimiz herhangi bir silah bulunmuyor. Bu sebepten ötürü hayatta kalabilmenin tek yolu kaçmak ve saklanmak.
Karanlık koridorlarda ilerlemek için gece görüşü özelliğine sahip kamerayı kullanmamız gerekiyor. Pillerin sınrılı olduğunu belirtelim. Bu durum hem gerilim seviyesini artırıyor hem de sürekli olarak strateji yapmamızı gerektiriyor. Ses, müzik ve bölüm tasarımları, korku atmosferinin başarılı şekilde yansıtılmasına yardımcı oluyor.
Outlast Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 / 8 (64 bit)
- İşlemci: Çift çekirdek 2.2 GHz
- RAM: 2 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 9800GTX / ATI Radeon HD 3 serisi
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Outlast Önerilen Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista / 7 / 8 (64 bit)
- İşlemci: Dört çekirdek 2.8 GHz
- RAM: 3 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 460 / ATI Radeon HD 6850
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan