Aşırı Korkunç Oyun 8 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Korku türündeki oyunları oynamayı seven oyuncular için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Epic Games mağazasında başlayan kampanya ile birlikte Outlast'ın standart sürümünün fiyatı düştü. Korku atmosferini çok başarılı bir şekilde yansıtan oyunu şu anda çok ucuza satın alabilirsiniz.

Outlast'ın Fiyatı Düştü

Epic Games mağazasında geçtiğimiz haftalarda Yılbaşı Tatili İndirimi kampanyası başladı. Bununla birlikte çok sayıda oyunun fiyatı düştü. Bunlar arasında Outlast da bulunuyor. Oyun kampanya kapsamında yüzde 75 oranında indirime girdi. En iyi korku oyunları arasında yer alan Outlast'ın standart sürümü 33 TL'den 8,25 TL'ye düştü.

Outlast Fragmanı

Outlast Nasıl Bir Oyun?

Outlast, korku ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Miles isimli gazeteciyi kontrol ettiğimiz yapımda gizli deneylerin yapıldığı bir hastanedeki korkunç olayları açığa çıkarmaya çalışıyoruz. Outlast'ta kullanabileceğimiz herhangi bir silah bulunmuyor. Bu sebepten ötürü hayatta kalabilmenin tek yolu kaçmak ve saklanmak.

Karanlık koridorlarda ilerlemek için gece görüşü özelliğine sahip kamerayı kullanmamız gerekiyor. Pillerin sınrılı olduğunu belirtelim. Bu durum hem gerilim seviyesini artırıyor hem de sürekli olarak strateji yapmamızı gerektiriyor. Ses, müzik ve bölüm tasarımları, korku atmosferinin başarılı şekilde yansıtılmasına yardımcı oluyor.

Outlast Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 / 8 (64 bit)

Windows XP / Vista / 7 / 8 (64 bit) İşlemci: Çift çekirdek 2.2 GHz

Çift çekirdek 2.2 GHz RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 9800GTX / ATI Radeon HD 3 serisi

NVIDIA GeForce 9800GTX / ATI Radeon HD 3 serisi DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Outlast Önerilen Sistem Gereksinimleri