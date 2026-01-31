Elektrikli Otomobil Sahiplerine Soğuk Duş: Bir Zam Daha!

Türkiye'de elektrikli otomobil sahibi olmak giderek sunduğu avantajları kaybediyor. Zira yeni yıla girmemiz ile birlikte neredeyse tüm şarj sağlayıcı firmalar fiyatlarında önemli güncellemeler yaptı. Elektrikli otomobil şarj ücretlerine zam yapan firmalardan biri de Eşarj oldu. İşte Eşarj fiyat listesi ve detaylar...

Eşarj Fiyatlarına Zam! Yeni Fiyatlar Belli Oldu!

Bugün yani 31 Ocak 2026 günü itibariyle Eşarj şarj ücretlerine zam geldi. Hem AC hem de DC tarafta yapılan zamlarla birlikte Eşarj tarafındaki tüm fiyat listeleri güncellenmiş oldu. Bu kapsamda yeni uygulanacak fiyatlar 1 Şubat 2026 Pazar günü itibariyle geçerli olacak.

Buna göre artık tek tip şarj ücreti uygulamasına geçildi. Yeni dönemde AC şarj hizmetini kullanmak isteyen tüketiciler kWh başına 9,90 TL ödeme yaparken DC şarj hizmeti almak isteyen kullanıcılar ise kWh başına 13,50 TL ödeme yapacak.

Bunun yanında geçtiğimiz günlerde EPDK tarafından yürürlüğe giren "esnek fiyatlandırma" sistemi de aktif olarak kullanılmakta. Bu sistem sayesinde elektrikli otomobil sahipleri fazla silkülasyonun olmadığı şarj noktalarında daha uygun fiyata şarj hizmeti alabiliyor.

İl il güncel şarj istasyonu sayısını görmek isterseniz de buraya tıklayabilirsiniz. Peki siz Eşarj fiyat zammı hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın...