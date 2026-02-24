Kaçırmayın: Popüler Oyun Yarım Döner Fiyatına Düştü!

Dünyanın en popüler simülasyon oyunlarından Euro Truck Simulator 2, yüzde 75 oranında büyük bir indirimle çok ucuzladı. Gerçekçi tır sürüş deneyimi sunan yapıma özellikle araç sürme oyunlarını sevenlerin göz atmasında fayda var. Peki Euro Truck Simulator 2’nin fiyatı indirimle birlikte ne kadara düştü?

Euro Truck Simulator 2, Yüzde 75 İndirime Girdi

Dijital oyun platformu Steam’de başlayan yeni kampanya ile birlikte popüler yapım büyük indirime girdi. Normalde 10,09 dolara (yaklaşık 440 TL) satılan oyun, 2,52 dolara (110,48 TL) düştü. Böylece oyun resmen yarım döner fiyatına satın alınabilir oldu. En iyi tır sürme oyunları arasında yer alan ETS 2, 26 Şubat’a kadar indirimde olacak.

Euro Truck Simulator 2 Nasıl Bir Oyun?

Euro Truck Simulator 2; Almanya, İngiltere, Belçika ve İtalya gibi Avrupa şehirlerinde tır sürerek yük taşımacılığı yaptığınız bir simülasyon oyunu. Uzun yollarda sürüş yaparken keyifli vakit geçirebileceğiniz yapımda bir taraftan da kendi taşımacılık şirketinizi kurup firmanızı büyütmeye çalışıyorsunuz. Bu kapsamda şirketinizde çalışmaları için şöförler işe alabiliyor ve onların kullanması için tır da satın alabiliyorsunuz. Bu arada eğer bir direksiyon setiniz varsa fazlasıyla keyif alabilirsiniz.

Euro Truck Simulator 2 Fiyatı

Steam'de Euro Truck Simulator 2'nin indirimli fiyatı şu şekilde:

Euro Truck Simulator 2 (Ana Oyun): 2,52 dolar (537,92 TL) - Yüzde 75 indirim

Euro Truck Simulator 2 Premium Edition: 12,27 dolar (537,92 TL) - Yüzde 53 indirim

Euro Truck Simulator 2 Deluxe Edition: 21,06 dolar (923,27 TL) - Yüzde 50 indirim

Euro Truck Simulator 2 Ultimate Edition: 27,39 dolar (1.200 TL) - Yüzde 50 indirim

Euro Truck Simulator 2 PC Sistem Gereksinimleri

Özellik Minimum Önerilen İşletim Sistemi Windows 10 64-bit Windows 10 64-bit İşlemci Intel Core i5-6400 veya AMD Ryzen 3 1200 (veya benzeri) Intel Core i5-9600 veya AMD Ryzen 5 3600 (veya benzeri) Ekran Kartı NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon RX 460 veya Intel HD 630 (2 GB VRAM) NVIDIA GeForce GTX 1660 veya AMD Radeon RX 590 (2 GB VRAM) RAM 8 GB 12 GB Depolama 25 GB boş alan 25 GB boş alan

