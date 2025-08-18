Tır Sürme Oyunu Euro Truck Simulator 2 Konsollara Geliyor

PlayStation 5 ve Xbox Series X/S üzerinden simülasyon oyunları oynamayı seven oyuncular için harika bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Euro Truck Simulator 2'nin (ETS 2) konsol sürümünün geleceği ortaya çıktı. Oyun yakında konsollar üzerinden de oynanabilecek.

Euro Truck Simulator 2 Xbox Series X/S ve PS5'e Geliyor

PC'de önemli bir başarının altına imza atan Euro Truck Simulator 2, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsollarına gelmeye hazırlanıyor. Henüz resmî bir duyuru yapılmamış olmasına rağmen oyun hem Xbox hem de PlayStation mağazalarında listelendi.

En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan ETS 2, 2012 yılının ekim ayında PC için satışa sunuldu. Kısa sürede dünyanın dört bir yanında büyük bir ilgiyle karşı karşıya kalan oyun, 2024 yılı itibarıyla 15 milyon satış adedine ulaştı.

Oyunun konsollara gelmesi birlikte satış adedinin önemli ölçüde artması bekleniyor. PS5 ve Xbox Series X/S sürümünün ne zaman çıkacağı henüz bilinmiyor ancak bu hafta gerçekleşecek olan Gamescom etkinliğinde konuya dair duyuru gelebilir.

Euro Truck Simulator 2'nin Türkiye Fiyatı

Yıllardır popülerliğini sürdürmeyi başaran Euro Truck Simulator 2'nin standart sürümü Steam'de 10,09 dolar (412 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Euro Truck Simulator 2'nin Essentials isimli sürümü ise 24,20 dolar (989 TL) fiyata sahip. Bu sürümde oyunun yanı sıra beş adet DLC bulunuyor.

Euro Truck Simulator 2'nin Fragmanı

Euro Truck Simulator 2 Nasıl Bir Oyun?

Euro Truck Simulator 2, simülasyon türünde bir oyundur. Başarılı bir oynanış sistemine sahip olan yapımda tır sürerek yükleri bir yerden başka bir yere taşıyoruz. Oyunda ayrıca nakliye şirketi kurup yönetebiliyoruz.

Kazandığımız para ile kendi tırımızı satın alıp daha sonra garajımızı genişleterek ve şoförler işe alarak büyük bir nakliye şirketine sahip olabiliyoruz. Geniş bir haritaya sahip olan yapımda şehirler arasında yolculuk yaparken kendi belirlediğimiz müzikleri dinleyebiliyoruz.