Metro Serisinde %85'e Varan İndirim Başladı

Metro serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Kampanya kapsamında Metro serisinde yer alan üç oyunun fiyatı düştü. Dolayısıyla popüler seriyi şu anda uygun fiyata satın alabilmek mümkün.

Steam'de 21 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Metro 2033 Redux yüzde 85 oranında indirime girdi. Etkileyici bir atmosfere sahip olan oyun 14,99 dolar (612 TL) yerine 2,24 dolar (91 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Dmitry Glukhovsky’nin aynı adlı romanına dayanan Metro 2033 Redux, insanların nükleer felaket nedeniyle yeraltı metrolarına sığınmak zorunda kaldığı bir dünyada geçiyor. Yeraltında hayatta kalma mücadelesi verirken aynı zamanda bazı görevleri tamamlamamız gerekiyor.

2019 yılının şubat ayında Metro Exodus yüzde 80 oranında indirime girdi. 4A Games tarafından geliştirilen oyun 22,99 dolar (940 TL) yerine 4,59 dolar (187 TL) fiyata satılıyor. Korku ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımda Artyom ile tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz.

Yayıncılığını Deep Silver'ın üstlendiği Metro Last Light Redux yüzde 85 oranında indirime girdi. 2014 yılının ağustos ayında satışa sunulan oyunun fiyatı 14,99 dolardan 2,24 dolara düştü. 4A Games tarafından geliştirilen oyun atmosferi, oynanış sistemi ve grafikleriyle öne çıkıyor.

Metro Saga Bundle ise yüzde 82 oranında indirime girdi. Metro 2033 Redux, Metro: Last Light Redux ve Metro Exodus Gold Edition'ın (tüm bonus DLC dâhildir) yer aldığı bu paket 45,12 dolar (1.844 TL) yerine 7,95 dolara (325 TL) satılmaya başlandı.

Steam'de İndirime Giren Metro Oyunları