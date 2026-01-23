Eyüpspor - Beşiktaş Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

Eyüpspor - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Eyüpspor - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Eyüpspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Eyüpspor - Beşiktaş Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Eyüpspor - Beşiktaş maçı 26 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Eyüpspor - Beşiktaş maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Eyüpspor - Beşiktaş maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Eyüpspor - Beşiktaş Maçının Hakemi

Merakla beklenen Eyüpspor - Beşiktaş maçının hakemi Yasin Kol olacak. Birinci yardımcı hakem görevini Bersan Duran, ikinci yardımcı hakem görevini ise Furkan Ürün üstlenecek. Dördüncü hakemliği Burak Demirkıran yapacak.

Eyüpspor - Beşiktaş Muhtemel İlk 11

Eyüpspor - Beşiktaş maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte merakla beklenen Eyüpspor - Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11 kadrosu:

Beşiktaş Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Ersin Destanoğlu

Felix Uduokhai

Gökhan Sazdağı

Rıdvan Yılmaz

Emirhan Topçu

Milot Rashica

Orkun Kökçü

Kartal Yılmaz

Vaclav Cerny

Tammy Abraham

El Bilal Toure

Eyüpspor Muhtemel İlk 11 Kadrosu