Fenerbahçe - Göztepe Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?
Merakla beklenen Fenerbahçe - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte Fenerbahçe - Göztepe maçı ücretsiz canlı izleme linki!
⚡ Önemli Bilgiler
- Fenerbahçe - Göztepe maçı 25 Ocak Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.
- Mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak.
- Bedava TOD Üyeliği ile maçı herhangi bir ücret ödemeden izlemek mümkün.
Fenerbahçe ve Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Fenerbahçe - Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Fenerbahçe - Göztepe maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!
Fenerbahçe - Göztepe Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?
Fenerbahçe - Göztepe maçı 25 Ocak Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Fenerbahçe - Göztepe maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.
Fenerbahçe - Göztepe maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.
Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Fenerbahçe - Göztepe Maçının Hakemi
Merakla beklenen Fenerbahçe - Göztepe maçının hakemi Cihan Aydın olacak. Birinci yardımcı hakem görevini İbrahim Çağlar Uyarcan, ikinci yardımcı hakem görevini ise Mustafa Savranlar üstlenecek. Dördüncü hakemliği Çağdaş Altay yapacak.
Fenerbahçe - Göztepe Maçı Bilet Fiyatları
Fenerbahçe - Göztepe maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte Fenerbahçe - Göztepe maçı bilet fiyatları:
- Fenerium Alt E: 28.150 TL
- Maraton Alt E: 28.150 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt D-F: 9.300 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt C-G: 8.200 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt B-H: 6.850 TL
- Fenerium Alt / Maraton Alt A-I: 5.950 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst E: 4.250 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst D-F: 3.950 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst C-G: 3.550 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst B-H: 3.000 TL
- Fenerium Üst / Maraton Üst A-I: 2.700 TL
- Kuzey / Spor Toto: 1.500 TL
Fenerbahçe - Göztepe Muhtemel İlk 11
İşte merakla beklenenFenerbahçe - Göztepe maçı muhtemel ilk 11 kadrosu:
Fenerbahçe Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Ederson
- Mert Müldür
- Jayden Oosterwolde
- Nelson Semedo
- Milan Skriniar
- İsmail Yüksek
- Matteo Guendouzi
- Marco Asensio
- Kerem Aktürkoğlu
- Anthony Musaba
- Anderson Talisca
Göztepe Muhtemel İlk 11 Kadrosu
- Mateusz Lis
- Arda Okan Kurtulan
- Taha Altıkardeş
- Heliton
- Cherni
- Malcom Bokele
- Junior Olaitan
- Novatus Miroshi
- Anthony Dennis
- Juan
- Janderson