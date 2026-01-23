Fatih Karagümrük - Galatasaray Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta ve Nereden İzlenir?

Fatih Karagümrük ve Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki futbol tutkunlarının merakla beklediği Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak? İşte tüm bu soruların cevabı ve Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izleme yöntemi!

Fatih Karagümrük - Galatasaray Nasıl Ücretsiz Canlı İzlenir?

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı 24 Ocak Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçları kapsamındaki mücadele, TOD TV ve beIN SPORTS kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Üstelik Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını ve diğer Süper Lig maçlarını ücretsiz canlı izlemek mümkün.

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçını ücretsiz canlı izlemek için TOD TV uygulamasını kullanabilirsiniz. Web tarayıcısının varsayılan arama motorunu Yandex yapmanız gerekiyor. Varsayılan arama motorunu Yandex yaptıktan sonra yeni sekme açıp arama satırına Yandex yazın. Bu adımı uyguladığınızda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Bonus Kazan" butonuna tıklayın.

Bir sonraki adımda telefon numaranızı girmeniz gerekiyor. Bu işlemi bilgisayar, Android ve iOS cihazlar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Telefon numarasını kaydettiğiniz günü takip eden 14 içinde üç farklı günde üç arama motoru sorgusu yapmanız gerekiyor. Daha detaylı bilgi için 3 aylık TOD üyeliğini ücretsiz alma sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Fatih Karagümrük - Galatasaray Muhtemel İlk 11

Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı nereden canlı ücretsiz izlenir sorusuna cevap verdiğimize göre, şimdi de bilet fiyatlarına göz atalım. İşte merakla beklenen Fatih Karagümrük - Galatasaray maçı muhtemel ilk 11 kadrosu:

Galatasaray Muhtemel İlk 11 Kadrosu

Uğurcan Çakır

Davinson Sanchez

Eren Elmalı

Abdülkerim Bardakcı

Roland Sallai

Leroy Sane

İlkay Gündoğan

Mario Lemina

Victor Osimhen

Yunus Akgün

Barış Alper Yılmaz

Fatih Karagümrük Muhtemel İlk 11 Kadrosu