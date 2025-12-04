FaceTime Bu Ülkede Yasaklandı: Nedenine Çok Şaşıracaksınız!

Rusya, yabancı teknoloji platformlarına yönelik uyguladığı kısıtlamaları her geçen gün artırarak gündeme gelmeye devam ediyor. Bu baskının son hedefi dünya genelinde milyonlarca kullanıcının tercih ettiği Apple'ın görüntülü görüşme hizmeti FaceTime oldu.

Gelen son haberlere göre ülkedeki kullanıcılar bugünden itibaren Apple'ın bu popüler platformunda bağlantı kuramıyor. İşte bu yasaklama kararının arkasında yatan nedenler!

Rusya Terör Saldırılarında Kullanılması Nedeniyle FaceTime'ı Yasakladı

Devlet İletişim Denetleme Kurumu Roskomnadzor bu şaşırtıcı kararı bir e-posta bildirisiyle duyurdu. Kurum, FaceTime'a erişim engeli getirilmesine ilişkin gerekçesini açıklarken dikkat çekici iddialarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre FaceTime, ülkedeki terör saldırılarını organize etmek, failleri işe almak ve Rus vatandaşlarına karşı dolandırıcılık ile diğer suçları işlemek için kullanılıyor.

Gelen ilk bilgilere göre, geçtiğimiz saatlerde başkent Moskova'da FaceTime kullanmayı deneyen pek çok kişi ekranlarında "Kullanıcı müsait değil" şeklinde uyarılar aldı. Bazı kullanıcılar ise gelen aramaları görmelerine rağmen yanıtladıklarında bağlantının bir türlü kurulmadığını belirtiyor.

Apple'ın bu uygulamasının engellenmesi Rusya'nın yurt dışı merkezli iletişim ve sosyal medya platformlarına yönelik artan sansür politikalarının son halkası olarak görülüyor. Bilmeyenler için FaceTime yasağından hemen önce YouTube, WhatsApp ve yerli Telegram gibi popüler mesajlaşma hizmetlerine karşı da çeşitli kısıtlamalar getirilmişti.

Rusya bu platformlara ek olarak kısa süre önce sevilen oyun platformu Roblox'a da erişim engeli getirdi. Yetkililer bu yasağı ise "aşırılıkçı materyallerin ve LGBT propagandasının" dağıtılmasına olanak sağlaması gerekçesiyle uyguladıklarını belirtmişlerdi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.