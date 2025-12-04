FaceTime Bu Ülkede Yasaklandı: Nedenine Çok Şaşıracaksınız!
Apple'ın popüler görüntülü görüşme uygulaması FaceTime Rusya'da yasaklandı. Yetkililer platformun terör saldırıları için kullanıldığını iddia ediyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Rusya, Apple'ın popüler görüntülü görüşme hizmeti FaceTime'a erişim engeli getirdi.
- Devlet iletişim denetleme kurumu Roskomnadzor, yasağın gerekçesini uygulamanın terör saldırılarında kullanılması olarak açıkladı.
- Yasak kararı YouTube, WhatsApp ve Telegram gibi diğer yabancı teknoloji platformlarına uygulanan kısıtlamaların ardından geldi.
Rusya, yabancı teknoloji platformlarına yönelik uyguladığı kısıtlamaları her geçen gün artırarak gündeme gelmeye devam ediyor. Bu baskının son hedefi dünya genelinde milyonlarca kullanıcının tercih ettiği Apple'ın görüntülü görüşme hizmeti FaceTime oldu.
Gelen son haberlere göre ülkedeki kullanıcılar bugünden itibaren Apple'ın bu popüler platformunda bağlantı kuramıyor. İşte bu yasaklama kararının arkasında yatan nedenler!
Rusya Terör Saldırılarında Kullanılması Nedeniyle FaceTime'ı Yasakladı
Devlet İletişim Denetleme Kurumu Roskomnadzor bu şaşırtıcı kararı bir e-posta bildirisiyle duyurdu. Kurum, FaceTime'a erişim engeli getirilmesine ilişkin gerekçesini açıklarken dikkat çekici iddialarda bulundu. Yapılan açıklamaya göre FaceTime, ülkedeki terör saldırılarını organize etmek, failleri işe almak ve Rus vatandaşlarına karşı dolandırıcılık ile diğer suçları işlemek için kullanılıyor.
Gelen ilk bilgilere göre, geçtiğimiz saatlerde başkent Moskova'da FaceTime kullanmayı deneyen pek çok kişi ekranlarında "Kullanıcı müsait değil" şeklinde uyarılar aldı. Bazı kullanıcılar ise gelen aramaları görmelerine rağmen yanıtladıklarında bağlantının bir türlü kurulmadığını belirtiyor.
Apple'ın bu uygulamasının engellenmesi Rusya'nın yurt dışı merkezli iletişim ve sosyal medya platformlarına yönelik artan sansür politikalarının son halkası olarak görülüyor. Bilmeyenler için FaceTime yasağından hemen önce YouTube, WhatsApp ve yerli Telegram gibi popüler mesajlaşma hizmetlerine karşı da çeşitli kısıtlamalar getirilmişti.
Rusya bu platformlara ek olarak kısa süre önce sevilen oyun platformu Roblox'a da erişim engeli getirdi. Yetkililer bu yasağı ise "aşırılıkçı materyallerin ve LGBT propagandasının" dağıtılmasına olanak sağlaması gerekçesiyle uyguladıklarını belirtmişlerdi.
