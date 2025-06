Far Cry Oyunları Çok Ucuzladı! Dev İndirim Fırsatını Kaçırmayın

Far Cry serisini oynamak isteyen oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı sunuldu. Steam'de başlayan kampanya kapsamında Far Cry 6, Far Cry 5 ve Far Cry 4 dahil pek çok oyunun fiyatı düştü. Kampanya 26 Haziran tarihinde sona erecek.

Ubisoft tarafından geliştirilen Far Cry 6 yüzde 75 oranında indirime girdi. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 47,99 dolardan (1.901 TL) 11,99 dolara (475 TL) düştü.

2018 yılında satışa sunulan Far Cry 5 yüzde 85 oranında indirime girdi. Başarılı oyun kampanya kapsamında 47,99 dolar yerine 7,19 dolara (284 TL) satılıyor. Far Cry 4 ise yüzde 80 indirim ile 23,99 dolardan (950 TL) 4,79 dolara (189 TL) düştü.

Serinin en sevilen oyunlarından biri olan Far Cry 3 yüzde 75 oranında indirime girdi. 88 Metacritic puanına sahip olan oyun 15,99 dolar (633 TL) yerine 3,99 dolara (158 TL) satılıyor. Far Cry New Dawn ise yüzde 80 indirim ile 31,99 dolar (1.267 TL) yerine 6,39 dolara (253 TL) satılmaya başlandı.

İndirime Giren Far Cry Oyunları