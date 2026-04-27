16 GB RAM'e Sahip Çok Güçlü Telefon Geliyor! 165Hz Ekran ve Dahası

OnePlus, Ace 6 Ultra isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Telefonun ekran özellikleri belli oldu. Cihaz, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı ekran deneyimi sunacak. Telefonda ayrıca MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Bu sayede mobil oyunlar sorunsuz şekilde oynanabilecek.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: OLED

Dolby Vision Desteği: Var

Parmak İzi Sensörü: Var

İşlemci: Dimensity 9500

RAM: 12 GB ve 16 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

Batarya: 8.600 mAh

Hızlı Şarj: 120W

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 16 MP

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP66, IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip Ace 6 Ultra, OLED ekran ile birlikte gelecek. OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor. Bu ekranda ayrıca renklerin çok canlı olduğunu belirtelim. Telefon ayrıca 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak.

Hz yani Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 165Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 160 kez güncelliyor. Bu Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu çok net bir şekilde hissediliyor.

Telefonda Dolby Vision desteği de bulunacak. Standart ekran, renkleri ve parlaklığı belirli bir sabit sınır içinde gösteriyor. Dolby Vision desteğine sahip ekran ise çok daha geniş bir renk ve ışık paletine sahip. Böylece renkler daha doğru, gölgeler daha detaylı ve parlaklık geçişleri çok daha başarılı şekilde gösteriliyor. Bunların yanı sıra cihazda ultrasonik parmak izi sensörü de mevcut.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OnePlus Ace 5 Ultra'da 6,83 inç ekran boyutu, 1272 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 1400 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 1400 civarı bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl Olacak?

Ace 6 Ultra'da MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi bulunacak. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Yani nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir.

Söz konusu işlemcisi, CarX Street ve Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ve Asphalt Legends'ı ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Dimensity 9500 işlemcisi daha önce OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok mobil cihazda tercih edilmişti. Serinin önceki modeli Ace 5 Ultra'da ise Dimensity 9400+ mevcut. İki işlemcinin de oldukça güçlü olduğunu belirtelim.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Bataryası Kaç mAh Olacak?

OnePlus'ın yeni telefonunda 8.600 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Cihaz ayrıca 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefon böylece hem uzun pil ömrü sunacak hem de kısa sürede şarj olabilecek. Ace 5 Ultra'da ise 6.700 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise16 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Önceki modelde de aynı kamera çözünürlükleri mevcut. Bu arada ultra geniş açılı kamera, manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor.

OnePlus Ace 6 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

OnePlus Ace 6 Ultra, 28 Nisan 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte cihazın tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek şarj hızı, 16 GB RAM seçeneği ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Ace 5 Ultra, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

OnePlus Ace 6 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor ancak Ace 5 Ultra satılmıyor. Dolayısıyla Ace 5 Ultra'nın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük.

OnePlus Ace 6 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Ace 5 Ultra için 2 bin 499 yuan (16 bin 466 TL) başlangıç fiyatı belirlenmişti. Ace 6 Ultra, önceki modelden daha iyi özelliklere sahip oalcak. Buna göre yeni telefon, 2 bin 700 yuan (17 bin 790 TL) civarı bir fiyat ile satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 35 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OnePlus Ace 6 Ultra'nın ekran özellikleri dikkatimi çekti. Bence bir telefonda yenileme hızı oldukça önemli çünkü telefon kullanımını doğrudan etkiliyor. Ace 6 Ultra'nın yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi sunacağını söyleyebilirim. Örneğin ben 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı çok belirgin şekilde hissetmiştim.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Bunun nedeni ise bu ekranda karanlık sahnelerde grileşme sorununun yaşanmaması. OLED ayrıca çok canlı renklere sahip. Dolby Vision desteğinin de önemli bir avantaj olduğunu belirteyim.