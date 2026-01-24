Çok Oyunculu FPS Oyunu Kısa Süreliğine Ücretsiz! Hızlı Olun

Control isimli oyunu sevenlerin doğrudan içine sürükleneceği bir oyun sınırlı süreliğine ücretsiz hâle geldi. Yeni başlayan bir fırsat kapsamında FBC: Firebreak tamamen ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor ancak bunun kısa süreliğine geçerli olan bir fırsat olması dolayısıyla denemek isteyenlerin biraz acele etmesi gerekiyor.

FBC: Firebreak Ücretsiz Olarak Oynanabiliyor

FBC: Firebreak, Steam'de sınırlı bir süreliğine ücretsiz hâle geldi. Oyun normalde 19.99 dolar (866 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Bu da yüzlerce lira vermeden oyunu tamamen bedava bir şekilde oynayabileceğiniz anlamına geliyor fakat daha önce de belirttiğimiz üzere oyunu ücretsiz oynamaya başladığınızda ona sonsuza kadar sahip olmuyorsunuz.

Oyun 26 Ocak Saat 13.00'te tekrar ücretli hâle geldikten sonra daha önce oynamış olsanız bile ücretsiz erişimi kaybediyorsunuz. Fırsat sona ermeden önce FBC: Firebreak'i denemek isterseniz dijital oyun mağazasından oyunun sayfasına gittikten sonra "Sepete ekle" seçeneğinin hemen üzerinde yer alan "Oyunu Oyna" butonuna tıklayabilirsiniz.

FBC: Firebreak Nasıl Bir Oyun?

FPS oyunları arasında konumlandırılan FBC: Firebreak, Control evreninde geçen bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyunda Firebreak'in üyesi olarak çeşitli mekânlarda çeşitli canavarlarla karşı karşıya geliyor ve bunların yol açtığı tehdidi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Tek başınıza oynayabiliyorsunuz ama bunun yerine arkadaşlarınızla girmenizin de mümkün olduğunu belirtmek gerekiyor.

Oyunda puan kazanmak oldukça zorlayıcı olabiliyor. Genel olarak zorlayıcı bir deneyimin söz konusu olduğu söylenebilir ancak bu zorluğu da arkadaşlarınızın ya da daha profesyonel bir deyişle ekip arkadaşlarınızın desteği ile kolaylıkla aşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu oyunda iş birliği her şeyden çok daha önemli oluyor.

FBC: Firebreak Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11 (64-bit)

FBC: Firebreak Önerilen Sistem Gereksinimleri