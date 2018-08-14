FBI: Hackerlar Küresel Çapta Bir ATM Saldırısı Düzenleyebilir

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) hackerların dünya çapında tüm ATM’lere siber saldırı düzenleyebileceği konusunda bankaları uyardı.

Bilgisayar korsanları siber namlularını ATM’lere çevirmiş durumda. Son dönemde “jackpotting” olarak adlandırılan yeni bir tür hack yöntemi ile ATM’lerden büyük miktarlarda paralar çalan hackerlar, FBI’ı harekete geçirdi.

ATM endüstrisini tehdit eden bu yeni nesil hack yöntemi ile ilgili çok kritik bir uyarı yapan FBI, bankalara gönderdiği yazıda, “Siber suçluların önümüzdeki günlerde global çapta tüm ATM’lere saldırı düzenleyebileceğine dair bir rapor aldık” ifadelerini kullandı.

Hackerlar, söz konusu saldırıları kötü amaçlı yazılım ve donanım kullanarak gerçekleştiriyor. Bankaların ve ATM’lerin güvenlik duvarlarını atlayan siber korsanlar, sisteme girdikleri takdirde dolandırıcılık korumasını devre dışı bırakıyor ve işlem limitlerini artırarak büyük miktarlarda para çekebiliyor.

FBI, saldırının sahte banka kartları kullanılarak da yapılabileceğini söylüyor. Hackerların dark web’te bulunan çalıntı kredi kartı bilgilerini kullanarak yeni bir kart basabileceğini belirten FBI, şu uyarıyı yapıyor:

“Siber suçlular genellikle, perakende mağazalardan satın alınan hediye kartları gibi yeniden kullanılabilir kartların manyetik şeritlerindeki verileri, çalıntı kredi kartı bilgileri ile değiştiriyor. Bu sayede gerçek kartların sahte kopyalarını oluşturuyorlar”

Bu yılın başlarında ATM üreticileri “Diebold Nixdorf” ve “NCR”, ABD Gizli Servisi’ni, son dönemde “jackpotting” yöntemi ile ABD’de ATM makinelerinden büyük miktarlarda paranın çalındığı konusunda uyarmıştı. Uzmanlar ise ATM’lerin Windows XP kullandığı için kolay hedefler olduğunu, Windows 7 ve Windows 10’a geçilmesi halinde bu tarz tehlikelere karşı daha güvende olunacağını belirtiyor.