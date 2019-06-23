FedEx, Huawei Marka Telefonun Amerika'ya Kargolanmasını Yanlışlıkla Reddetti

Amerika ve Çin arasındaki gerilim devam ederken, Huawei’nin ürünleri Amerika tarafından daha sıkı denetleneceği listeye alındı. Ancak Huawei ürünleri ile ilgili olan yasak tam olarak anlaşılmadığı için bu durum hem şirketler açısından hem de Amerika'da yaşayan Huawei kullanıcıları açısından kafa karışıklıklarına neden oldu.

Son olayda PC Magazin isimli dergide çalışan bir teknoloji yazarı, İngiltere'den Amerika’ya önce Parcelforce ardından da FedEx ile Huawei telefon göndermek istedi. Telefonun kargolanması için marka ve model bilgilerini giren şirket çalışanı, telefonun Amerika’ya ulaşmak yerine tekrar İngiltere'ye döndüğünü ve iade edildiğini gördü.

Huawei ürünleri hakkında yeni düzenlemeler olsa da bu olay sadece büyük miktarlarda yapılan alımları kapsıyor. Bireysel alımlar ya da bahsi geçen olaydaki gibi bir kişiden başkasına gönderilen ürünler konusunda bir yasak söz konusu değil. Ancak görülen o ki Amerikalı şirketler, yasal işleyiş hakkında tam bir bilgiye sahip değiller.

Konuyla ilgili FedEx’in yaptığı açıklamalarda Huawei ürünleri hakkında bir yasak olmadığını, olayın tamamen bir yanlışlıktan ibaret olduğunu söyledi. FedEx’e göre telefonun bulunduğu paket yanlışlıkla gönderici adresine geri döndü. Şirketin açıklamaları bu yönde olsa da kargo şirketleri yasal gereklilikleri yanlış anlamış gibi görünüyor.