Firefox 159’da 167 Açık Kapandı, 41’ini OpenAI Bildirdi

Mozilla 27 Ekim 2026'da yayımladığı Firefox 159 ile 167 güvenlik açığını kapattı. Şirketin güvenlik bülteni bu açıklardan 41'ini OpenAI'a, 34'ünü de OpenAI'ın Codex Security adlı yapay zeka ajanına atfediyor. Mozilla hiçbir açığı kritik olarak derecelendirmedi ve saldırılarda kullanılan bir açıktan söz etmedi.

Firefox 159 Hangi Açıkları Kapattı?

Mozilla'nın MFSA 2026-118 numaralı güvenlik bülteni (Mozilla Foundation Security Advisory) 167 ayrı CVE kaydı içeriyor. CVE (Common Vulnerabilities and Exposures), kamuya açıklanan her güvenlik açığına verilen kayıt numarası. Kayıtlardan 108'i yüksek, 52'si orta, 7'si düşük dereceli; Mozilla bültenin genel etki derecesini de yüksek olarak işaretledi.

Kapanan hataların 97'si, serbest bırakılmış bir bellek alanının yeniden kullanılmasından doğan "use-after-free" türünde; yüksek dereceli 108 kaydın 77'si bu gruba giriyor. Korumalı alandan kaçışa izin veren 13 açığın 12'sini Mozilla'nın kendi ekibi, 1'ini bağımsız araştırmacı Yaqoub Aldurayhim bildirdi. Düzeltmelerin en kalabalık grubu web sayfalarının yapısını yöneten DOM (Document Object Model) bileşeninde toplanıyor; JavaScript motoru, grafik, ağ ve WebRTC bileşenleri de listede.

Sayının yüksek görünmesinin bir nedeni de Mozilla'nın kayıt yöntemini değiştirmesi. Şirket, kendi ekibinin bulduğu bellek güvenliği hatalarını eskiden tek bir CVE altında topluyordu, artık her hata için ayrı kayıt açıyor. Bu nedenle 167 rakamını önceki Firefox sürümlerindeki açık sayılarıyla doğrudan karşılaştırmak doğru olmaz.

OpenAI Bu Açıklardan Kaçını Bildirdi?

Bültendeki "Reporter" yani açığı bildiren kişi ya da kurumu gösteren alanda 167 kaydın 41'i OpenAI'a ait. 34 kayıt "OpenAI Codex Security" adına, 7 kayıt OpenAI araştırmacısı Amy Burnett adına yazılmış; Burnett'in kayıtlarında Codex adı geçmiyor. OpenAI'dan gelen 41 açığın tamamı yüksek dereceli ve hiçbiri korumalı alandan kaçış türünde değil. Kalan kayıtların 102'si Mozilla ekibine, 24'ü bağımsız araştırmacılara ait.

Codex Security, OpenAI'ın yazılımlardaki güvenlik açıklarını arayan yapay zeka ajanı ve eski adı Aardvark. OpenAI ajanı Mart 2026'da araştırma önizlemesi olarak ChatGPT Pro, Enterprise, Business ve Edu kullanıcılarına açmıştı; şirket aynı ay kodlama asistanı Codex'in Windows sürümünü de yayımladı. 13 Ekim 2026'da çıkan Firefox 158'in bülteninde Amy Burnett adına 9 kayıt bulunurken Codex Security adı geçmiyordu. Mozilla ve OpenAI iş birliğinin kapsamını açıklamadı.

Firefox 159'da Başka Neler Değişti?

Firefox macOS'ta sayfa gönderirken artık AirDrop ve Mesajlar'ı da gösteren sistem paylaşım penceresini açıyor, kullanıcı birden fazla sekmeyi de aynı anda gönderebiliyor. Kayıtlı parolalar, Parolalar bileşenini ayrıca eklemeye gerek kalmadan kenar çubuğunda varsayılan olarak görünüyor. Kullanıcılar açık sekmelerde Windows ve Linux'ta Ctrl+Shift+A, macOS'ta Cmd+Shift+A kısayoluyla arama yapabiliyor; Eklentiler ve Temalar sayfasını da Windows ve Linux'ta Ctrl+Shift+F, macOS'ta Cmd+Shift+E açıyor.

Yapay zeka sohbet botundaki sayfa özetleme seçeneği artık sayfanın metni yerine adresini sağlayıcıya gönderiyor; böylece sohbet botu uzun sayfaları da sonuna kadar özetleyebiliyor. Mozilla Haziran 2026'da Firefox'un Android sürümüne de sayfa özetleme özelliğini getirmişti.

Firefox'un isteğe bağlı yapay zeka penceresi Smart Window da sohbete "/watch" yazılarak kurulan sayfa izleme görevleri kazandı. Bu görevler fiyat düşüşü ya da stoğa giriş gibi değişiklikleri izleyip masaüstünde uyarı veriyor. Mozilla'nın blog yazısına göre özellik ABD ve Kanada'da İngilizce olarak sunuluyor; Türkiye ve Türkçe için bir tarih açıklanmadı.

Firefox 159'a Nasıl Güncellenir?

Firefox kendini normalde otomatik olarak güncelliyor. Güncellemeyi elle başlatmak isteyenler sağ üstteki menü düğmesinden Yardım > Firefox hakkında yolunu izleyebilir; Firefox güncellemeyi kendisi indiriyor ve yeniden başlatma düğmesine basınca kurulumu tamamlıyor. Mozilla Türkçe kurulum dosyasını da sunucularına yükledi, tarayıcıyı ilk kez kuracaklar Firefox sayfasından indirebilir.

Firefox 159, Windows 8.1 ve öncesinde, macOS 10.14 ve öncesinde çalışmıyor; Mozilla bu sistemleri kullananları Firefox ESR (Extended Support Release, uzatılmış destek sürümü) hattına yönlendiriyor. Bu sistemler için sunulan ESR 115, Windows 7, 8, 8.1 ile macOS 10.12-10.14'te çalışıyor ve Mart 2027'ye kadar güncelleme alacak. ESR 115, 27 Ekim 2026'da 80 açığı kapatan 115.44 sürümüne geçti; bu açıkların 27'si OpenAI kaynaklı.

Mozilla aynı gün daha yeni sistemler için sunduğu ESR 153 hattını 145 açığı kapatan 153.6 sürümüne taşıdı, Thunderbird 159 ile de e-posta istemcisinde 173 hatayı giderdi. Thunderbird'deki açıkların 41'i OpenAI'dan geldi. Mozilla'nın notuna göre Thunderbird iletileri okurken betikleri çalıştırmadığı için bu hataların birçoğu e-posta yoluyla kullanılamıyor. Eylül 2026'dan bu yana 2 haftada bir ana sürüm yayımlayan Mozilla, Firefox 158'i de 13 Ekim 2026'da çıkarmıştı.

Editörün Yorumu

Tarayıcı güvenliğinde yapay zekanın payını artık şirket duyurularından değil, Mozilla'nın bülten satırlarından izleyebiliyoruz. Codex Security'nin bir sürümde 0'dan 34 kayda çıkmasını, yapay zeka ajanlarının tarayıcı güvenliğinde düzenli bir bildirim kaynağına dönüştüğünün işareti olarak görüyorum; yine de iş birliğinin kapsamı açıklanmadığı için bu yorumu sonraki bültenlerle sınamak gerekiyor. Eski Windows kullananlara önerim, Mart 2027'deki son tarihi beklemeden Windows 10 ya da sonrasına geçmeleri.