Football Manager 2026 Seride Bir İlke İmza Atacak!

Efsanevi menajerlik simülasyonu serisi Football Manager'ın uzun bir süredir beklenen yeni oyunu Fottball Manager 2026 çok yakında oyuncularla buluşacak. Football Manager 2024'ün ardından yepyeni bir oyun motoruyla birlikte geliştirilen yeni yapım aynı zamanda seride bir ilke de imza atacak.

Oyunun geliştiricisi Sports Interactive'in açıklamasına göre Football Manager 2026 kadın futbolu modu ile birlikte gelecek. Bu gelişme ile birlikte oyuncular, seride ilk kez bir kadın takımının başına geçerek yepyeni bir menajerlik deneyimi yaşayabilecek. İşte detaylar!

Football Manager'ın Kadın Futbol Modu Ne Sunacak?

Geliştiricinin açıklamasına göre, FM 2026'nın kadın futbolu modu gerçek oyuncular, menajerler, kulüpler ve federasyonlarla yapılan lisans anlaşmaları sayesinde tıpkı erkek futbolunda olduğu gibi tamamen gerçekçi bir deneyim sunacak.

Yeni oyun, lansman itibarıyla 11 farklı ülkeden 14 ligi kapsayacak. İngiltere ve ABD liglerinin yanı sıra, Almanya, Fransa, Japonya ve Avustralya gibi önemli ligler de oyunda yer alacak. Kadın futbol evreninin an itibarıyla 36 binden fazla oyuncuya ev sahipliği yaptığı ifade ediliyor. Ayrıca veri tabanının 40 kişilik özel bir ekip tarafından sürekli olarak genişletilmeye devam ediyor

Bu geniş evreni ayrıca gerçekçi de kılmayı hedefleyen Sports Interactive, özellikle kadın futbolunda daha kısa süreli sözleşmelerin ve transfer piyasasında daha az görülen serbest kalma maddelerinin de oyunda yer alacağını belirtiyor. Şirket ayrıca, erkek ve kadın futbolcular arasındaki sakatlık iyileşme sürelerinin de farklı olacağını ifade ediyor.



Football Manager 2026'nın en dikkat çekici özelliklerinden birisi ise oyunculara tek bir ekosistem sunabilmesi olacak. Zira yeni oyunla birlikte oyuncular tek bir oyun kaydında hem erkek hem de kadın takımlarını yönetebilecek.

Football Manager 2026 Ne Zaman Çıkacak?

En iyi futbol oyunları listesine adını yazdırması beklenen Football Manager 2026, 4 Kasım'da Xbox ve PS5 için satışa sunulacak. Aynı gün Netflix üzerinden oyunun mobil versiyonu da çıkış yapacak. Bu tarihten bir ay sonra ise Nintendo Switch için FM26 Touch sürümü piyasaya sürülecek.

Peki siz Football Manager 2026'nın kadın futbolu modu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.