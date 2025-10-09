Football Manager 26 Konsollarda Ön Siparişe Açıldı! Fiyatı Şaşırttı

Yayıncılığını Sega'nın üstlendiği Football Manager 26'nın konsol sürümü PlayStation ve Xbox mağazalarında ön siparişe açıldı. Bununla birlikte oyunun fiyat etiketi de belli oldu. Oyun şu anda her iki mağazada da indirimli fiyatla satılıyor. Peki, menajerlik oyununu konsolda oynamak için ne kadar ücret ödemek gerekiyor?

Football Manager 26 PS5 ve Xbox Series X/S Fiyatı

En iyi futbol menajerlik oyunları arasına katılmaya hazırlanan Football Manager 26, PlayStation ve Xbox mağazalarında yüzde 10 indirim ile 1.999 TL yerine 1.799,10 TL fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı. Uzun süredir merakla beklenen oyun, ilk günden Game Pass Ultimate kütüphanesine eklenecek.

Sports Interactive tarafından geliştirilen oyun geçtiğimiz haftalarda PC için ön siparişe sunulmuştu. Oyun Steam'de yüzde 10 indirim ile 49,99 dolar (2.085 TL) yerine 44,99 dolar (1.877 TL), Microsoft Store ve Epic Games Store'da ise yüzde 10 indirim ile 1.999 TL yerine 1.799,10 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Football Manager 26'nın Fragmanı

Football Manager 26'nın Çıkış Tarihi

Çok sayıda oyuncu tarafından beklenen Football Manager 26, 4 Kasım 2025 tarihinde satışa sunulacak. FM26 Console Edition (Xbox/PS5) ve FM26 Mobile (Android/iOS) da aynı gün çıkacak. FM26 Touch (Nintendo Switch) ise dijital olarak 4 Aralık'ta gelecek.

Football Manager 26 Nasıl Bir Oyun?

Football Manager 26, futbol menajerlik oyunudur. Unity motoruyla geliştirilen yapımda stadyum atmosferi, ışıklandırma, gölgelendirme ve oyuncu animasyonları çok daha detaylı ve gerçekçi olacak. Maç deneyimini daha sürükleyici hâle getirecek yeni animasyonlar ve dinamik kamera açılarının da yer alması bekleniyor.

Daha modern bir arayüz ile menü geçişleri ve bilgi erişimi kolaylaşacak. Daha detaylı analiz araçları ve performans metrikleri sayesinde maç içerisinde daha doğru kararlar verebileceğiz. Ayrıca maç sırasında oyuncu hareketleri daha doğal hâle gelecek ve top fiziği iyileştirilecek. Tüm bunlar, oyun deneyimini üst seviyeye taşıyacak.