Football Manager 26'dan Yeni Video! Bu Yenilikler Çok Sevilecek

Football Manager 26'dan yepyeni bir tanıtım videosu geldi. Bununla beraber yeni menajerlik oyunu hakkında daha fazla ayrıntı ortaya çıktı. Oyunun piyasaya sürülmesini büyük bir merakla bekleyen oyunculara animasyonlarından gelişmiş ışıklandırmaya, gerçekçi dokularından ses iyileştirmelerine kadar birçok önemli gelişme sunuldu.

Football Manager 26'nın Yeni Tanıtım Videosu Yayınlandı

Football Manager serisinin en gelişmiş özelliklerine sahip olduğu öne sürülen yeni menajerlik oyunu hakkında önemli bilgiler içeren tanıtım videosu paylaşıldı. Unity ile yapılan oyun, 300'ü aşkın yeni animasyon, yeni kamera açıları, yeni ara sahneler, gelişmiş ışıklandırma, daha gerçekçi saha dokuları ile gelecek.

İlk kez kadın futboluna yer verilecek oyundaki hareketler daha akıcı ve doğal hissetirecek. Yeni top kontrolü animasyonları sayesinde oyuna yeni bir derinlik katılacak. Top sürmeden paaslara, şutlardan kutlamalara kadar her şey çok doğal görünecek. Bu, kadın futbolu için de geçerli olacak. Oyunun arkasındaki ekip, bunun için hareket yakalama teknolojisini kullanarak gerçek hareketleri oyuna aktardı.

Yenilikler sadece animasyonlarla da sınırlı kalmayacak. Buna ek olarak maç sisteminin birçok kısmı yeniden yazıldı. Örneğin hücum oyuncuları artık rakiplerine karşı ne zaman harekete geçeceği konusunda daha doğru kararlar alabilecek. Yeni kamera açıları sayesinde hangi takımdan sorumlu olursanız olun, maçın her zaman içinde gibi olacaksınız. Böylece maçı daha yakından takip edebileceksiniz.

En iyi futbol oyunları arasına katılmaya hazırlanan Football Manager 26, oyunculara ses açısından da önemli bir yenilik sunacak. Oyun artık yalnızca görüntüsü ile değil, ses efektiyle de gerçek futbol hissiyatı uyandıracak. Bu önemli özelliğin yanı sıra bir gol atıldığında topun kaleye hangi açıdan isabet ettiğine bağlı olarak değişen bir tekrar sistemi göreceksiniz. Bu sayede gol anını her zaman en iyi görüş açısıyla göreceksiniz.

Football Manager 26 Ne Zaman Çıkacak?

Football Manager 26, 4 Kasım 2025 tarihinde satışa sunulacak. Xbox ve PS5 sürümü ile Android ve iOS için geliştirilen özel sürümleri de aynı gün içinde piyasaya sürülecek. FM26 Touch (Nintendo Switch) ise 4 Aralık'ta gelecek.

Football Manager 26 Ne Kadar?

Football Manager 26, şu an Epic Games mağazası, Steam ve Microsoft Store üzerinden ön siparişe açık durumda. Steam'de yüzde 10 indirimle birlikte 49.99 dolar (2078 TL) yerine 44.99 dolara (1870 TL) satılıyor. Microsoft Store ve Epic Games Store'da da yüzde 10 indirim sayesinde 1799 TL fiyat etiketine sahip.