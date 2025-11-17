Sevilen Otomobil için Veda Vakti: Artık Üretilmeyecek!
Ford Focus resmen üretimden kaldırıldı. 27 yıllık efsanevi otomobilin yerini artık Explorer ve Capri gibi elektrikli crossover modeller alacak.
⚡ Önemli Bilgiler
- Ford Focus, 27 yıllık üretim serüveninde yaklaşık 12 milyon adetlik satış başarısının ardından üretim bandına veda etti.
- Bu kararın arkasında, Ford'un Avrupa'daki ürün yelpazesini hızla elektrikli modellere kaydırma hedefi yatıyor.
- Focus'un üretildiği Almanya'daki Saarlouis fabrikasında şu an için yeni bir model üretimi planlanmıyor ve tesisin geleceği belirsizliğini koruyor.
Avrupa otomobil pazarının en ikonik modellerinden biri olan Ford Focus'un üretimi 27 yıl süren başarılı bir dönemin ardından resmen sona erdi. Markanın popüler hatchback modeli yaklaşık 12 milyon adetlik rekor satışla otomotiv tarihine adını altın harflerle yazdırdı.
Focus'un üretiminin durdurulması haberi son aracın üretim hattından çıkışıyla birlikte Ford çalışanları aracılığıyla kamuoyuna ulaştı. Peki şirket neden Focus'un üretimini durdurdu ve bundan sonraki planı ne? İşte detaylar!
Ford Focus Neden Üretimden Kaldırıldı?
Ford sevilen Focus'u üretimden kaldırma kararını aslında 2022 yılında duyurmuştu. Bu stratejik adımın arkasında, şirketin Avrupa'daki ürün yelpazesini hızla elektrikli modellere kaydırma hedefi yatıyor. Yapılan açıklamaya göre şirket bundan böyle özellikle Avrupa'da yeni elektrikli otomobillere odaklanacak.
Bu kapsamda Focus'un boşluğunu doldurmak üzere tasarlanan ve Volkswagen'in MEB mimarisi üzerine inşa edilen Ford Explorer ve Capri gibi benzer boyutlardaki elektrikli crossover'lar artık markanın yeni odak noktası haline gelecek.
Almanya Fabrikasının Geleceği Belirsiz
Focus'un üretiminin bitmesi Almanya'nın Saarlouis kentinde bulunan tesis için de kritik bir dönüm noktası oldu. Aktarılanlara göre fabrika, Focus modelinin durdurulmasıyla birlikte şu an hiçbir otomobil üretmemekte. Bu durum fabrikanın geleceği hakkında büyük bir belirsizlik yaratıyor.
Öte yandan Ford, daha öncesinde Saarlouis'te yeni bir model üretme planı olmadığını daha öncesinde açıklamıştı. Ancak henüz tesisi satın alacak bir alıcının olmadığı bildiriliyor.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Focus'un ömrü daha uzun olmalı mıydı? Yorumlarda buluşalım.