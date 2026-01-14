Japonya'da Geçecek Yarış Oyunu Geliyor: İşte Çıkış Tarihi!

Oyun dünyasının en sevilen yarış serilerinden biri olan Forza Horizon, yeni yapımıyla sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Uzun süredir hakkında pek çok söylenti dolaşan Forza Horizon 6 cephesinden gelen son bilgiler serinin hayranlarını bir hayli heyecanlandıracak cinsten.

Microsoft ve Playground Games henüz resmi bir duyuru yapmamış olsa da Forza Horizon 5 içerisinde fark edilen bir reklam görseli oyunun çıkış tarihini ortaya çıkardı. Gelin Forza Horizon 6 ile ilgili sızdırılan tüm detaylara hep birlikte bakalım.

Forza Horizon 6 Ne Zaman Çıkacak?

Forza serisinin yeni oyunlarını genellikle yılın son bahar aylarında görmeye alışkınız. Ancak ortaya çıkan son bilgiler Microsoft'un bu kez oyuncuları şaşırtacağını gösteriyor. Forza Horizon 5 içinden sızdırılan ön sipariş reklamına göre Forza Horizon 6, 19 Mayıs 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyunun erken erişim dönemi ise 15 Mayıs'ta başlayacak.

Öte yandan Microsoft ve Playground Games oyunun çıkış tarihini henüz açıklamadı. Resmi duyuru 22 Ocak'ta düzenlenecek olan Xbox Developer Direct etkinliğinde yapılacak.

Forza Horizon 6 is releasing on May 19th (or May 15th for Premium Edition Early Access) according to a pop-up in Forza Horizon 5 https://t.co/W38YLeSZE5 pic.twitter.com/jFjVZOC7Z7 — Wario64 (@Wario64) January 14, 2026

Forza Horizon 6 Neler Sunacak?

Yıllardır oyuncuların ısrarla istediği Japonya teması yeni oyunla birlikte hayata geçirilecek. Tokyo'nun ışıltılı sokaklarından Fuji Dağı'nın eteklerine uzanan nefes kesici manzaralar, yeni oyunun ana atmosferini oluşturacak. Geliştirici ekip tüm ülkeyi birebir modellemek yerine Japonya'nın en ikonik bölgelerini gerçekçi bir şekilde oyuna aktarmayı hedefliyor.

Bununla birlikte Forza Horizon 6 zengin araç seçenekleriyle de dikkat çekecek. Yeni oyun çıkışıyla birlikte kullanıcılara 550'den fazla araç sunacak. Ayrıca ön sipariş veren oyuncuların, koleksiyonlarına özel bir Ferrari J50 ekleyebileceği de gelen bilgiler arasında.

Oyunun başlangıç sürümüne ek olarak şimdiden "İtalyan Tutkusu Araç Paketi" gibi ek içeriklerin de planlandığı söyleniyor. Forza Horizon 5'te DLC paketleriyle birlikte araç sayısının 900'ü aştığını düşünürsek yeni yapımın da uzun soluklu bir maceraya ev sahipliği yapacağını tahmin edebiliriz.

Son olarak platform konusuna değinelim. En iyi yarış oyunları arasına katılması beklenen Forza Horizon 6 ilk etapta PC ve Xbox konsollarına özel olacak. PlayStation 5 sahiplerinin ise bu yarışa katılmak için biraz sabretmesi gerekecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin yeni Horizon 6'dan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.