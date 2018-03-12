Fotoğrafı Yanlış Kişiye Atan Kadına İlginç Tepki

Avustralya yaşayan Sydney isimli bir kadın, denediği kıyafeti arkadaşına göndererek fikir almak istedi. Fakat fotoğrafı yanlışlıkla 6 çocuk babası Tony Wood’a gönderen kadın, oldukça ilginç bir cevap aldı.

Muhtemelen, yanlışlıkla gönderdiği fotoğrafın üzerine “Nasıl olmuş?” gibi bir soru soran kadın, fotoğrafı Tony Wood’a gönderdikten kısa bir süre sonra “Karım evde değil, bu yüzden onun fikrini alamadım ama ben ve çocuklar muhteşem göründüğünü düşünüyoruz. Kesinlikle bu elbiseyi almalısın” şeklinde bir cevap aldı. Ardından kendisine şöyle bir fotoğraf gönderdi:

Yaşanan ilginç olayın ardından olanları öğrenen Sydney’in arkadaşları, bu komik anıyı sosyal medya üzerinden paylaştılar. Buraya kadar oldukça sevimli giden hikayeyse altıncı çocuktan gelen fotoğraftan sonra biraz olsun değişti.

Fotoğrafta eksik olan altıncı çocuğunun lösemi tedavisi gördüğünü söyleyen Tony Wood, annesinin de onunla birlikte olduğunu belirtti ve yukarıdaki görseli takipçileriyle paylaştı. Kaizler isimli çocuğun durumunu öğrenenler yardım kampanyası başlatırlarken, bugüne kadar çocuğun tedavisi için 13 bin dolar toplandığı ve toplanan paranın Tony Wood’a aktarıldığı söylenenler arasında yer aldı.